НТВ объединит новоселье и Новый год в праздничном эфире

Телеканал НТВ 31 декабря впервые встретит Новый год в собственном Телекомплексе. В 22:00 в эфир выйдет специальный проект «Новогоднее новоселье», который объединит главный праздник страны и долгожданный переезд в новый дом телеканала. Зрителей ждет масштабное музыкальное шоу, экскурсия по ультрасовременному Технопарку, неожиданные встречи со звездами НТВ и артистами, а также редкая возможность увидеть телеканал изнутри, каким его еще никогда не показывали.

Новый дом под бой курантов

«Новогоднее новоселье» станет для НТВ не просто праздничной программой, а символическим событием. Впервые телеканал откроет двери своего нового Телекомплекса для всей страны и покажет, как он и его команда готовятся к встрече Нового 2026 года.

В эту ночь звезды канала и именитые артисты исполнят нетленные хиты и популярные треки, проведут зрителей не только по коридорам нового Технопарка, но и по самым укромным его уголкам, покажут НТВ таким, каким его еще никто не видел. Проект объединит яркие музыкальные номера, игровые репризы и ощущение живого пространства, в котором рождаются телевизионные проекты.

close Пресс-служба НТВ

Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн отметил, что идея возникла из самого факта переезда: «2025-й стал для нас особенным – спустя долгие годы мы наконец обрели свой дом. Масштабный, красивый, инновационный Телекомплекс НТВ, где мы уже активно работаем и творим. Готовясь к Новому году, я подумал: «А почему бы долгожданное новоселье не соединить с главным праздником и не сделать из этого что—то по—настоящему яркое и оригинальное?» Так, по его словам, появилась идея «Новогоднего новоселья».

Путешествие по Телекомплексу

До и после боя курантов ведущие НТВ и артисты отправятся в масштабное путешествие по самому технологичному и ультрасовременному телевизионному Телекомплексу страны. Через небольшие репризы с ведущими и лицами канала, а также любимыми артистами зрителям покажут новый дом НТВ — от атриума и студий до ньюсрума и коворкинга.

По словам Тимура Вайнштейна, в рамках проекта канал устроит настоящий праздник с яркими номерами в стиле лучших музыкальных шоу и легендарных программ НТВ. При этом зрители увидят Телекомплекс с той стороны, с которой его раньше видели только сотрудники.

close Пресс-служба НТВ

Откроет «Новогоднее новоселье» легендарный Леонид Каневский. В стилистике «Следствие вели…» он распахнет двери нового Телекомплекса НТВ и даст старт празднику, а также вспомнит, как начиналась история канала в 1993 году в Останкино.

На протяжении всего вечера в стенах Телекомплекса будут происходить необычные и игровые истории. Так, Вячеслав Макаров заблудится в новом Телекомплексе в поисках студии шоу «Маска». Лера Кудрявцева по пути в студию «Секрета на миллион» встретит Азамата Мусагалиева и предложит ему тот самый конверт, а после вместе с Федерико Арнальди добавит в праздник интересную итальянскую ноту.

По традиции первой в новый дом для его защиты должна зайти кошка, однако на НТВ решили иначе: вместе с Александром Носиком — тем самым Артемом Колосовым из легендарного сериала про Мухтара — в Технопарк забежит, конечно же, всенародно любимый Мухтар.

Большая сцена и музыкальная феерия

На протяжении всего «Новогоднего новоселья» на сцене, знакомой зрителям по музыкальному шоу «Суперстар!», будут выступать любимые артисты. Своими хитами порадуют бессменные члены жюри шоу «Маска» Валерия и Филипп Киркоров, член жюри «Шоу Аватар» Клава Кока, победитель второго сезона «Маски» Jony и Леопард из третьего сезона — Мари Краймбрери.

А Сергей Лазарев, который на протяжении всех сезонов высокотехнологичного «Шоу Аватар» возглавляет звездное жюри, перенесется на крышу Телекомплекса НТВ, откуда откроется вид на Останкинскую башню.

close Пресс-служба НТВ

В проекте также принимают участие Алсу, Ани Лорак, Лолита, Сергей Жуков, Иванушки International, Игорь Крутой, Евгений Маргулис, Наташа Королева, Александр Панайотов, Стас Костюшкин, Стас Пьеха, Регина Тодоренко, Никита Панфилов, Margo и другие любимые зрителями артисты.

По словам Алсу, ее песня «Зимний сон» прекрасно подошла к атмосфере, созданной режиссерами, которым удалось сотворить безумно красивую и грандиозную сцену, похожую на настоящую новогоднюю сказку.

А Ани Лорак отметила, что съемка была невероятная — «теплая, атмосферная и по-настоящему праздничная!». По ее признанию, новый современный, технологичный и красивый Телекомплекс НТВ — это «идеальное пространство для рождения вдохновения». Валерия уверена, что все получилось «очень празднично, нарядно и современно, также отмечая потрясающие уютные студии и классную атмосферу на съемочной площадке.

«Новогоднее новоселье НТВ – это глобальное мероприятие. Для телевизионной компании иметь свой дом, свои новые съемочные павильоны и новые, приятные для артистов гримерные – это замечательно! Огромные елки, которые сейчас украшают здание, дарят сказочную атмосферу», — подчеркнул Игорь Крутой.

Шоу как часть большого праздника

Как отметил Вадим Такменев, впервые за почти шесть десятилетий — со времен открытия Телецентра «Останкино» в 1967 году — был построен новый Телекомплекс, и такого зритель точно давно не видел. «Мы не только сделали шоу для зрителей, но и сами стали частью большого праздника. Новоселье покажет наше новое здание с интересной стороны – такой, с которой его видели только сотрудники НТВ. Зрителей ждут сюрпризы со звездами канала! Можно сказать, что практически все артисты страны собрались здесь. Поэтому будет весело, будет здорово, будет задорно», — пообещал он.

close Пресс-служба НТВ

Лера Кудрявцева также уверена, что «Новогоднее новоселье» будет невероятно ярким, красивым и по—настоящему праздничным, и что зрители обязательно будут в восторге: «По—другому просто не может быть, ведь на съемочной площадке с коллегами—артистами нам было так круто, весело и по—домашнему тепло. В эту ночь могут звучать только самые новогодние песни, мы обязательно зажжем — даже не сомневайтесь!».

В атмосфере ярких софитов, хлопьев снега и бурных оваций участники «Новогоднего новоселья» поздравят НТВ с обретением нового дома и вместе со зрителями встретят Новый 2026 год. Впервые в истории телеканал объединит новогодний праздник и собственное новоселье, показав не только шоу, но и пространство, в котором оно создается.

