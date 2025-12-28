Лавров высказался о дальнейшем диалоге с США

Новая стратегия национальной безопасности США не противоречит диалогу с Россией, но Москва будет судить по действиям Вашингтона. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС.

«Некоторые из заложенных в стратегию идей не противоречат развитию российско-американского диалога. Но выводы будем делать исходя из анализа действий США на международной арене», — сказал он.

5 декабря Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности США. Приоритетными интересами Вашингтона в документе названы скорейшее урегулирование конфликта на Украине и восстановление стратегической стабильности с Россией.

В рамках интервью Лавров также отметил, что Евросоюз не скрывает планов по подготовке к войне с Россией, Брюссель стал главным препятствием к миру на Украине. Он добавил, что недавно в ЕС были приняты попытки продавить решение о передаче Украине «замороженных» активов РФ, но «не получилось».

Ранее Лавров заявил, что Украина не готова к переговорам с Россией.