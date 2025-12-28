Размер шрифта
В четырех аэропортах России возобновили полеты

В аэропортах Волгограда, Пензы, Саратова и Ярославля сняли ограничения
В аэропортах Волгограда, Пензы, Саратова и Ярославля сняли ограничения на полеты. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что в Волгограде возобновили прием и отправку рейсов в 1:01, в Ярославле — в 1:34, в Пензе и Саратове — в 2:24.

Таким образом, ограничения на авиадвижение продолжают действовать только в аэропортах Калуги и Ульяновска.

На этом фоне Минобороны РФ заявило, что накануне вечером средства ПВО (противовоздушной обороны) за три часа уничтожили над девятью регионами страны и Азовским морем 43 беспилотника ВСУ самолетного типа. С 20:00 до 23:00 над Ростовской областью нейтрализовали 15 БПЛА, по шесть — над Волгоградской и Курской областями, по четыре — над Крымом и Липецкой областью, три — над Белгородской областью, по одному — над Калужской и Владимирской областями и Московским регионом и два — над акваторией Азовского моря.

Ранее борт с сотрудниками Путина два часа не мог вылететь в Пулково.

