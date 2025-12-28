Над Сызранью прогремели две серии взрывов

Над Сызранью в Самарской области произошло несколько взрывов. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Очевидцы утверждают, что силы ПВО (противовоздушной обороны) сбивают над городом вражеские беспилотники.

По словам горожан, первая серия взрывов раздалась в 23:50 (22:50 мск) накануне. Около 1:00 в центральной и южной части Сызрани произошли еще четыре-шесть громких звуков. Они раздались на фоне сирены воздушной опасности.

