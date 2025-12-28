Размер шрифта
Над Сызранью прогремели две серии взрывов

SHOT: над Сызранью силы ПВО уничтожают дроны, слышны взрывы
Над Сызранью в Самарской области произошло несколько взрывов. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Очевидцы утверждают, что силы ПВО (противовоздушной обороны) сбивают над городом вражеские беспилотники.

По словам горожан, первая серия взрывов раздалась в 23:50 (22:50 мск) накануне. Около 1:00 в центральной и южной части Сызрани произошли еще четыре-шесть громких звуков. Они раздались на фоне сирены воздушной опасности.

Стремительно приближается встреча следующего года. В России новогодние каникулы будут продолжаться с 31 декабря по 11 января, однако боевые действия в зоне спецоперации ведутся без выходных и праздничных дней. Как будет складываться обстановка на фронте в этот период и что готовят Вооруженные силы Украины в качестве «новогоднего подарка» для России — в материале военного обозревателя, полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее «Газета.Ru» писала, почему участились удары по Украине и России.

