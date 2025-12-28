«Сводится к нулю»: Путин заявил, что успехи ВС РФ сделали ненужным вывод ВСУ

Темпы наступления российских войск сводят к нулю заинтересованность Москвы в выводе ВСУ с подконтрольных им территорий, заявил Владимир Путин, заслушав доклад военных об успехах на фронте. В частности, президенту сообщили о переходе под контроль ВС РФ Гуляйполя и Димитрова. Оба города президент назвал важными и подчеркнул: если Украина не хочет «закончить дело миром», Россия добьется своего вооруженным путем.

Успехи российской армии сводят к нулю заинтересованность Москвы в выводе украинских сил с подконтрольных им территорий, заявил Владимир Путин. В субботу президент России посетил пункта управления Объединенной группировкой войск.

«Сегодня, судя по вашим докладам, судя по темпам, которые мы наблюдаем на линии боевого соприкосновения, наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований с занимаемых ими территорий фактически сводится к нулю по разным совершенно соображениям», — сказал глава государства.

Он добавил, что украинские власти не спешат урегулировать разногласия мирным путем, несмотря на появление на Западе «умных людей, которые рекомендуют им принять достойные условия завершения конфликта».

«Если киевские власти не желают закончить дело миром, мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем», — подчеркнул президент РФ.

20 декабря президент Украины Владимир Зеленский допустил отвод ВСУ из Донбасса, но лишь в случае, если Россия «зеркально» отведет свои войска.

Димитров и Гуляйполе — под контролем России

На субботнем совещании Путин заявил, что у Вооруженных сил РФ «есть, чем порадовать наших граждан, есть результаты».

«Вижу, что все стоящие перед нами задачи выполняются в соответствии с замыслом специальной военной операции, утвержденным и разработанным Генеральным штабом», — сказал он.

Президент заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и командующих группировками войск «Центр» и «Восток».

Среди прочего, главе государства доложили о переходе под контроль российской армии Гуляйполя в Запорожской области и Димитрова в ДНР .

«В настоящее время проводится проверка зданий, сооружений, подвалов и жилых кварталов. Поиск и уничтожение разрозненных малых групп противника. Приступили к разминированию улиц и зданий, оказанию медицинской и гуманитарной помощи местному населению», — доложил о ситуации в Димитрове командир 5-й мотострелковой бригады полковник Рамиль Фасхутдинов.

Командир 57-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Веденин с командного пункта бригады рассказал президенту об обстановке в Гуляйполе: «К исходу 26 декабря бригада завершила зачистку населенного пункта Гуляйполе, город находится под нашим контролем. В данный момент подразделения бригады проводят перепроверку зданий, подвальных помещений с целью уничтожения одиночных военнослужащих ВСУ, которые еще могут скрываться в городской застройке, а также оказание помощи мирному населению и при необходимости его эвакуации».

Путин назвал переход обоих населенных пунктов под контроль России «важным результатами боевой работы».

«Что касается Димитрова, это серьезный шаг к полному освобождению Донецкой Народной Республики. Гуляйполе — второй по величине город Запорожской области, и после его освобождения открываются хорошие перспективы для развития наступления в Запорожской области», — пояснил глава государства, добавив, что ВС РФ «уверенно удерживают инициативу, продолжают выполнение задач специальной военной операции на всей линии боевого соприкосновения».

Кроме того, под контроль ВС РФ перешли Степногорск в Запорожской области, половина городской застройки в Константиновке в ДНР, населенные пункты Высокое в Сумской области, Вильча и Прилипка в Харьковской области .

Меж тем Минобороны сообщило, что в субботу вечером силы ПВО сбили 43 беспилотника над акваторией Азовского моря и территориями девяти регионов. С 20:00 до 23:00 (мск) 15 дронов были сбиты над Ростовской областью, по шесть — над Волгоградской и Курской областями, по четыре — над Крымом и Липецкой областью. Еще три беспилотника уничтожены над Белгородской областью, по одному — над Московским регионом, Владимирской и Калужской областями. Над Азовским морем сбили два БПЛА. Ранее — с 18:00 до 20:00 — над территорией России были перехвачены 83 беспилотника, из них 23 — над Московским регионом, включая 18 дронов, направлявшихся в сторону столицы.