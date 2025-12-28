В Канаде извинились за отказ от рукопожатия с чехами после матча

Федерация хоккея Канады принесла официальные извинения за то, что игроки молодежной сборной страны отказались от традиционного рукопожатия с командой Чехии после матча чемпионата мира. Об этом говорится в заявлении организации.
Инцидент произошел после победы канадцев в первом туре группового этапа со счетом 7:5. В своем обращении федерация заявила, что полностью берет на себя ответственность и приносит извинения сборной Чехии, Чешской хоккейной ассоциации и Международной федерации хоккея (ИИХФ).
Традиционное рукопожатие после матча является неотъемлемой частью хоккейной культуры и демонстрацией спортивного уважения. Подобные инциденты на международных турнирах происходят редко и обычно вызывают широкий резонанс.
Следующий матч канадская молодежная сборная проведет 28 декабря. Команда встретится со сборной Латвии. Также в группе канадцы сыграют с Данией и Финляндией.
Обладателями главного трофея прошлого турнира стала сборная Соединенных Штатов. В финале они обыграли финнов со счетом 4:3.
Ранее хоккейному тренеру шайба попала в голову во время матча.