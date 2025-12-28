Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

В Канаде извинились за отказ от рукопожатия с чехами после матча

В Канаде извинились за отказ от рукопожатий после игры МЧМ по хоккею с чехами
Ethan Cairns/Global Look Press

Федерация хоккея Канады принесла официальные извинения за то, что игроки молодежной сборной страны отказались от традиционного рукопожатия с командой Чехии после матча чемпионата мира. Об этом говорится в заявлении организации.

Инцидент произошел после победы канадцев в первом туре группового этапа со счетом 7:5. В своем обращении федерация заявила, что полностью берет на себя ответственность и приносит извинения сборной Чехии, Чешской хоккейной ассоциации и Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Традиционное рукопожатие после матча является неотъемлемой частью хоккейной культуры и демонстрацией спортивного уважения. Подобные инциденты на международных турнирах происходят редко и обычно вызывают широкий резонанс.

Следующий матч канадская молодежная сборная проведет 28 декабря. Команда встретится со сборной Латвии. Также в группе канадцы сыграют с Данией и Финляндией.

Обладателями главного трофея прошлого турнира стала сборная Соединенных Штатов. В финале они обыграли финнов со счетом 4:3.

Ранее хоккейному тренеру шайба попала в голову во время матча.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27518197_rnd_2",
    "video_id": "record::7d946fbc-05ae-4909-906a-536ac3635594"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+