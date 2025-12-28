Размер шрифта
Стало известно, сколько дронов сбивают ВС России в Херсонской области

Сальдо: ВС РФ в сутки уничтожают 300 вражеских FPV-дронов в Херсонской области
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска в сутки уничтожают более 200-300 FPV-дронов и порядка 20 больших БПЛА самолетного типа в Херсконской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо, пишет РИА Новости.

«Ежесуточно уничтожается более 200-300 FPV-дронов и более полутора-двух десятков больших БПЛА самолетного типа», — сообщил он.

По словам Сальдо, российские войска приспособились к методам Вооруженных сил Украины (ВСУ). НА территории региона используются современные средств защиты РЭБ.

До этого украинские военнослужащие нанесли удар по трансформаторной подстанции «Виноградово» в Херсонской области. Более 60 тыс. абонентов временно остались без электроснабжения. Отключения света произошли в Каховском, Голопристанском, Чаплинском, Алешкинском, Скадовском и Каланчакском муниципальных округах.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее более 30 тыс. жителей Херсонской области остались без света из-за ВСУ.

