Стало известно, сколько дронов сбивают ВС России в Херсонской области

Российские войска в сутки уничтожают более 200-300 FPV-дронов и порядка 20 больших БПЛА самолетного типа в Херсконской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо, пишет РИА Новости.
«Ежесуточно уничтожается более 200-300 FPV-дронов и более полутора-двух десятков больших БПЛА самолетного типа», — сообщил он.
По словам Сальдо, российские войска приспособились к методам Вооруженных сил Украины (ВСУ). НА территории региона используются современные средств защиты РЭБ.
До этого украинские военнослужащие нанесли удар по трансформаторной подстанции «Виноградово» в Херсонской области. Более 60 тыс. абонентов временно остались без электроснабжения. Отключения света произошли в Каховском, Голопристанском, Чаплинском, Алешкинском, Скадовском и Каланчакском муниципальных округах.
Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».
Ранее более 30 тыс. жителей Херсонской области остались без света из-за ВСУ.