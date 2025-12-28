Лавров заявил, что Европа не скрывает подготовку к войне с Россией

Лавров: Европа не скрывает подготовку к войне с РФ и препятствует миру

Евросоюз не скрывает планов по подготовке к войне с Россией, Брюссель стал главным препятствием к миру. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС.

«После смены администрации в США Европа и Евросоюз стали главным препятствием к миру. Там не скрывают планов по подготовке к войне с Россией», — сказал министр.

Лавров добавил, что недавно в ЕС были приняты попытки продавить решение о передаче Украине «замороженных» активов РФ, но «не получилось».

19 декабря глава Евросовета Антониу Кошта высказал решение ЕС предоставить Украине кредит в размере €90 млрд за счет бюджета Евросоюза, а не за счет замороженных активов РФ, как планировалось ранее.

Не все члены ЕС поддерживают подобное решение. В частности, против выступают власти Бельгии, на территории которой заморожена большая часть российских средств. Против передаче Украине активов РФ высказался также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Ранее в США отреагировали на слова Зеленского об использовании активов России.