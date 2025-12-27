Новый коррупционный скандал на Украине: к «друзьям Зеленского» прошли с обысками

Украинское антикоррупционное бюро провело обыски в Верховной раде и офисе партии «Слуга народа». Под удар попал, в частности, «близкий друг» Владимира Зеленского, депутат Юрий Кисель. Ему и еще двум представителям правящей партии предъявлены подозрения в коррупции. По версии следствия, они получали взятки за «правильное» голосование в парламенте.

Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски в стенах Верховной рады, пишет «Страна.ua». Кроме того, следственные действия прошли в конгрессно-выставочном центре «Парковый», где находится офис правящей партии «Слуга народа».

По данным издания, сотрудники НАБУ въехали в правительственный квартал Киева днем 27 декабря. В самом ведомстве при этом обвинили Управление госохраны (УГО) в сопротивлении при следственных действиях . В УГО же пояснили, что лишь проверили людей, которых представители антикоррупционного бюро взяли с собой в качестве свидетелей, а затем всех пропустили на территорию квартала.

Изначально СМИ сообщили, что обыски проводятся у депутатов от партии «Слуга народа» — «близких друзей» президента Владимира Зеленского Юрия Киселя и Юрия Корявченкова (известный как Юзик). НАБУ впоследствии заявило, что обысков у Корявченкова не проводит, — а вот информацию об обысках Киселя не опровергло.

Как сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, сотрудники бюро выявили схему передачи денег «в конвертах» среди представителей партии Зеленского.

По его словам, в рядах однопартийцев правящего движения началась паника, и многие из них пошли на сотрудничество с НАБУ. В самом антикоррупционном бюро заявили, что подозреваемые голосовали так, как от них требовали «заказчики» .

«По данным следствия, участники группы систематически получали незаконную выгоду за голосование в Верховной Раде Украины», — говорится в комментарии ведомства.

По итогам следственных действий подозрения в коррупции предъявлены трем депутатам Рады от партии «Слуга народа» : самому Киселю, а также Евгению Пивоварову и Игорю Негулевскому, сообщило украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники. Корявченков же, по его данным, успел выехать из страны.

Сложить мандаты

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» уже заявила, что проходящие по новому делу парламентарии должны сложить мандаты, а спикер Рады Руслан Стефанчук — объявить о роспуске монобольшинства партии «Слуга народа».

«Семь лет назад Владимир Зеленский шел к власти под лозунгами борьбы с коррупцией. Именно на этих лозунгах он привел в парламент монобольшинство — своих друзей, партнеров и соратников из «Квартала 95». На протяжении всех этих лет президент и его команда последовательно перекладывали ответственность за собственные провалы на предшественников и через сеть Telegram-каналов и фейков навешивали клеймо «коррупционеров» на всех, кто не входил в их «молодую команду», — заявили в партии.

«Последние обыски <...> в парламенте показали то, о чем давно говорили: конверты, подкуп депутатов, организованные преступные схемы. Фигурантами стали ближайшие друзья президента», – подчеркнули в «Европейской солидарности».

В партии уверены, что подозреваемые не могли бы действовать самостоятельно без «политического прикрытия и санкции сверху».

«Новый удар по окружению Зеленского»

20 декабря «Зеркало недели» сообщило, что антикоррупционные органы готовят «новый удар по ближайшему окружению Зеленского». Как заявили изданию информированные источники, НАБУ два года прослушивало офис депутата Киселя.

«Были зафиксированы конфиденциальные контакты депутата не только с близким другом — бывшим первым помощником президента Сергеем Шефиром, но и с другими многочисленными чиновниками, чувствительными для Банковой. Однако и это еще не все. Как утверждают источники из окружения самого Киселя, речь идет об офисе, где «слуги народа» получали свои конверты», — говорилось в материале.

Упомянутого Сергея Шефира «Страна.ua» ранее называла «ключевым человеком» в усилиях украинских властей сохранить систему после коррупционного скандала , который привел к отставке главы офиса президента Андрея Ермака и отъезду из страны бизнесмена Тимура Миндича, известного как «кошелек Зеленского».

«Вместо Миндича сейчас Шефир. А Ермак, по сути, никуда и не уходил и по-прежнему рулит процессами, хотя теперь ему это дается труднее — система потихоньку расползается, и те же силовики осторожничают и по сторонам смотрят. Но попытки «сохранить все как было до коррупционного скандала» Зеленский и его ближайшее окружение предпринимают», — заявлял источник издания.

Масштабный коррупционный скандал произошел на Украине в ноябре, когда антикоррупционные органы обнародовали результаты операции «Мидас», вскрывшей масштабные хищения в области энергетики. В качестве доказательств были опубликованы аудиозаписи переговоров участников группировки, в которых они обсуждали «откаты» при строительстве объектов и возможные перестановки в Минэнерго и компании «Энергоатом». Схему, по версии следствия, организовал Миндич.