Новости политики

Туск раскрыл детали разговора Зеленского с европейскими лидерами

Туск: ключевым вопросом мирных переговоров являются гарантии для Украины
Председатель Евросовета Дональд Туск во время пресс-конференции на саммите ЕС-Украина в Киеве, 8 июля 2019 года
Efrem Lukatsky/AP

Премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X раскрыл подробности состоявшегося телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с лидерами ряда европейских государств.

По словам Туска, центральной темой обсуждения стали гарантии безопасности для Украины как ключевой элемент будущих мирных переговоров. Он подчеркнул, что такие гарантии должны быть конкретными и надежными, а также добавил, что безопасность Украины означает и более безопасную Польшу.

«Завтра, после встречи президентов США и Украины, мы продолжим обсуждение», — заключил польский премьер.

В дискуссии, согласно Туску, также участвовали представители скандинавских стран, Канады, Нидерланд и НАТО.

26 декабря Зеленский заявил, что встреча с лидером США нужна для согласования оставшихся 10% пунктов проекта мирного плана по урегулированию конфликта.

В свою очередь Зеленский сообщил о запланированной встрече с американским лидером Дональдом Трампом, заявив, что в урегулировании конфликта «многое может решиться до Нового года». По информации украинских СМИ, встреча может состояться уже 28 декабря в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Анонс последовал после переговоров Зеленского с представителями США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера предпринимателем Джаредом Кушнером. Ранее с ними переговоры провел спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев.

Ранее украинский депутат усмотрел в словах Путина и Трампа сигнал о выборах. 

