СМИ: в США рассматривали войну с Венесуэлой, чтобы задействовать закон XVIII века

NYT: в США рассматривали войну с Венесуэлой для депортации иностранцев
Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Замглавы администрации Белого дома Стивен Миллер рассматривал возможность начала войны США с Венесуэлой для депортации граждан враждебных государств. Об этом сообщила газета The New York Times.

«Стивен Миллер, сказал, что… будучи советником (президента США Дональда - прим. ред.) Трампа по вопросам национальной безопасности, он обсуждал с другими чиновниками предвыборное обещание Трампа взорвать лаборатории по производству фентанила. По разным причинам эта идея отошла на второй план, и в последние недели Миллер переключился на изучение нападений на суда, подозреваемые в перевозке наркотиков у берегов Центральной Америки», — пишет издание.

Как отмечается, в начале мая подчиненные Миллера приступили к изучению военных методов борьбы с наркокартелями. В то время чиновники из Белого дома и других ведомств предлагали более умеренные подходы, включая возможность нанесения секретных ударов по пришвартованным суднам без экипажа при поддержке ЦРУ. Однако Миллер настаивал на открытом и публичном характере таких операций. Также он предполагал, что в случае войны между США и Венесуэлой американские власти смогут применить закон XVIII века «О вражеских чужеземцах», и ускорить депортацию сотен тысяч венесуэльцев из США, отмечает газета.

25 декабря американский лидер во время поздравления американских военных с Рождеством анонсировал наземные операции против наркокартелей в Латинской Америке. При этом Трамп отметил, что США уже удалось на 96% уменьшить морской наркотрафик из региона.

Ранее в партии Трампа выступили против вторжения в Венесуэлу.

