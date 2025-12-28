В Пулково заявили об изменении расписания рейсов в Москву

В Пулково предупредили о возможном изменении расписания рейсов в Москву

Аэропорт Пулково предупредил о возможных изменениях в графике вылета рейсов в столицу. Об этом сообщает в Telegram-канале его пресс-служба «Воздушные ворота Северной столицы».

Там заявили, что часть рейсов объединят и выполнят на лайнерах большей вместимости.

Пассажирам, которые ожидают вылетов, доступны комната матери и ребенка, медицинская помощь, бесплатный интернет и зарядные станции для гаджетов, говорится в посте.

До этого стало известно, что в аэропортах Внуково и Шереметьево из-за действовавших накануне ограничений на полеты на прилет и вылет задержались более 270 рейсов.

27 декабря столичные воздушные гавани временно принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами. Мера была введена для обеспечения безопасности полетов. В Росавиации назвали обстановку в терминалах аэропортов спокойной и отметили, что пассажирам выдали матрасы и обеспечили бесплатный и неограниченный доступ к воде. В 23:55 Шереметьево возобновил штатную работу, а во Внуково это произошло спустя 17 минут.

В период с 16:53 до 19:20 Москву попытались атаковать 26 вражеских беспилотников. Они были нейтрализованы силами ПВО (противовоздушной обороны).

