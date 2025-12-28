Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Лавров считает, что Украина не готова к переговорам с Россией

Лавров: Киев терроризирует мирных жителей
Сергей Лавров во время интервью ютюб-каналу «Ультраханг»
Ministry of Foreign Affairs of Russia/YouTube

Российская Федерация не видит готовности к конструктивным переговорам со стороны Украины, власти которой находятся под контролем со стороны европейских стран. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС по итогам 2025 года.

«Режим Зеленского и его европейские кураторы не проявляют готовности к конструктивным переговорам… терроризирует мирных жителей, осуществляет диверсии против гражданской инфраструктуры нашей страны», — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

25 декабря стало известно, что глава МИД РФ проведет пресс-конференцию для российских и иностранных СМИ в январе следующего года. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она подчеркнула, что мероприятие запланировано на вторую половину января, вероятно, на конец месяца. Как отмечается, в ходе пресс-конференции планируется подвести основные итоги 2025 года. Точная дата будет объявлена министерством в начале января, вместе с информацией о возможности СМИ пройти аккредитацию.

Ранее Лавров предупредил Европу, что ей однажды придется восстанавливать отношения с Россией.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27518161_rnd_1",
    "video_id": "record::2eda8c08-05f6-48fd-89b9-7f0e0861d87e"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+