28 декабря — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

28 декабря в мире празднуют Международный день кино. Любители сладкого могут отметить День рождественского пряника. По народному календарю — Трифонов день, на Руси его старались провести дома, вместе с семьей. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 28 декабря и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 28 декабря

Международный день кино

Вечером 28 декабря 1895 года в парижском «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок состоялся первый публичный платный киносеанс, организованный братьями Огюстом и Луи Люмьер . Зрителям показали несколько короткометражных фильмов, снятых с помощью аппарата «Синематограф», включая знаменитое «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота». Именно эта дата считается официальным днем рождения мирового кинематографа.

Сеанс стал поворотным моментом: кино превратилось в массовое зрелище и коммерческое искусство.

В России первый отечественный художественный фильм «Понизовая вольница» по мотивам песни о Стеньке Разине был показан в 1908 году. Лента длилась несколько минут и стала важной вехой российского кинематографа, который со временем подарил миру десятки признанных режиссеров, актеров и культовых фильмов.

День памяти жертв депортации калмыцкого народа

28 декабря в Республике Калмыкия отмечается День памяти жертв депортации калмыцкого народа — трагическая дата, связанная с одной из самых тяжелых страниц в истории региона и его жителей.

28 декабря 1943 года Совет народных комиссаров СССР принял постановление о выселении калмыков, проживавших на территории Калмыцкой АССР и в Калмыцком районе Ростовской области. В течение нескольких дней была проведена спецоперация НКВД «Улусы», в ходе которой десятки тысяч человек насильственно отправили в Сибирь и другие отдаленные регионы страны. Депортации предшествовал указ о ликвидации Калмыцкой АССР.

Коллективная ответственность, возложенная на целый народ за действия отдельных людей, стала причиной гибели, по разным оценкам, почти половины калмыцкого населения. Только в середине 1950-х годов калмыки были реабилитированы и получили право вернуться на родную землю. В 1989 году депортация была официально признана преступлением сталинского режима, а в 1991 году — актом геноцида.

День рождественского пряника

Этот праздник с удовольствием отмечают во многих странах. Он появился в начале 2000-х годов и быстро стал частью рождественской традиции, особенно в Европе и Северной Америке. В этот день проходят ярмарки, мастер-классы по росписи пряников и конкурсы на самый оригинальный дизайн праздничной выпечки.

Особой популярностью пользуются имбирные пряники, украшенные глазурью, сахарными бусинами и съедобными фигурками. Витрины магазинов часто превращаются в настоящие сказочные композиции, а рождественские вертепы из пряников привлекают внимание гос berni0004/Shutterstock/FOTODOM тей и туристов. Некоторые изделия покупают не только ради вкуса, но и как элемент декора — ими украшают елки или праздничные столы.

День карточных игр

Карточные игры — один из самых древних и популярных видов развлечений. Они основаны на случайности и стратегии. Количество карт и состав колоды различаются в зависимости от правил конкретной игры.

История игральных карт уходит корнями в Восточную Азию. В Китае и Корее они были известны уже в XII веке. Более ранние упоминания относятся к эпохе династии Тан. Тогда вместо бумажных карт использовали продолговатые таблички из дерева, бамбука или кости. В Европу карты попали значительно позже и быстро распространились, став частью как придворной, так и народной культуры.

В России карточные игры долгое время считались преступлением. Согласно Соборному уложению 1649 года, за игру в карты полагались суровые наказания. Лишь при Петре I отношение к картам стало более терпимым, началось их производство, хотя сам император играл крайне редко.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 28 декабря в других странах

День смеха — Испания. Испанский аналог Дня дурака совпадает с религиозным Днем святых Невинных Младенцев. Несмотря на печальную библейскую предысторию, связанную с указом царя Ирода, в испанской культуре этот день со временем превратился в праздник шуток, розыгрышей и веселья.

Национальный день шоколадных конфет — США. Праздник посвящен истории шоколадных конфет — от дорогого ручного производства до массовой индустрии, сделавшей сладости доступными для всех. В этот день проходят ярмарки, выставки и фестивали, где можно попробовать самые вкусные и необычные конфеты.

Религиозные праздники 28 декабря

Собор Крымских святых

Праздник был установлен в 1988 году и посвящен святым, чья жизнь и служение были связаны с Крымом . По церковному преданию, христианство на полуостров принес апостол Андрей Первозванный, а позднее здесь проповедовали святой Климент Римский, Кирилл и Мефодий.

Особое значение Крым имеет и в истории крещения Руси — именно здесь, в Херсонесе, принял крещение князь Владимир. Из современных святых верующие особо почитают святителя Луку (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского, жившего в ХХ веке. Собор Крымских святых объединяет память о подвижниках разных эпох, внесших вклад в распространение христианства.

День памяти преподобного Трифона Печенгского

Преподобный Трифон Печенгский, в миру Митрофан, посвятил жизнь проповеди христианства среди саамов на Кольском полуострове. Он основал Троицкий Печенгский монастырь и снискал уважение как мудрый наставник и просветитель.

Он скончался в 1583 году, прожив на севере почти 60 лет. В народной традиции Святого Трифона почитали как покровителя мореходов, поэтому ему молятся о спасении в пути.

День святых Невинных Младенцев Вифлеемских у католиков

Католическая церковь 28 декабря вспоминает младенцев, убитых по приказу царя Ирода. Согласно Евангелию, они стали жертвами его стремления уничтожить младенца Иисуса , которого Ирод считал угрозой своей власти.

Христиане почитают этих детей как мучеников, пострадавших за Христа. В этот день в католических храмах принято благословлять детей и молиться о защите семьи и детства.

Православная церковь 28 декабря также чтит память • священномученика Елевферия Иллирийского (Римского), матери его мученицы Анфии и мученика Корива епарха;

• преподобного Павла Латрийского;

• святителя Стефана исповедника, архиепископа Сурожского;

• священномученика Илариона (Троицкого), архиепископа Верейского;

• священномучеников Александра Рождественского, Василия Виноградова, Викторина Добронравова;

• мученика Елевферия Византийского;

• преподобного Парда отшельника. Католическая церковь 28 декабря чтит память святой Катерины Вольпичелли.

Народные праздники и приметы 28 декабря

Трифонов день

В народном календаре 28 декабря — Трифонов день. Его связывали с памятью преподобного Трифона Печенгского и считали важной датой зимнего цикла. Люди говорили, что с этого дня солнце начинает «прибавляться», а свет постепенно побеждает тьму.

Считалось, что морозы на Трифона особенно крепки. Чтобы помочь солнцу прогнать нечистую силу, рано утром выносили на снег горячие угли и проводили обрядовые действия во дворе.

День старались провести в кругу семьи. Ходить по гостям было нежелательно: наши предки верили, что можно унести из дома благополучие и удачу.

Приметы

Красная заря предвещает сильные морозы.

Если синицы активно чирикают утром, жди похолодания.

Солнце садится в тучу — к бурану.

Какие исторические события произошли 28 декабря

1065 год — в Лондоне состоялось освящение Вестминстерского аббатства, главной церкви английской монархии.

— в Лондоне состоялось освящение Вестминстерского аббатства, главной церкви английской монархии. 1869 год — в США Уильям Семпл получил патент на жевательную резинку, положив начало массовому производству этого продукта.

1895 год — немецкий физик Вильгельм Рентген в Вюрцбурге официально объявил об открытии рентгеновских лучей.

— немецкий физик Вильгельм Рентген в Вюрцбурге официально объявил об открытии рентгеновских лучей. 1908 год — страшное землетрясение на Сицилии унесло жизни более 75 тысяч человек. Были разрушены города Мессина, Реджо-ди-Калабрия и Пальми. В спасательной операции участвовали российские корабли.

— страшное землетрясение на Сицилии унесло жизни более 75 тысяч человек. Были разрушены города Мессина, Реджо-ди-Калабрия и Пальми. В спасательной операции участвовали российские корабли. 1910 год — на подмосковной фабрике граммофонных пластинок Готлиба Моля, впоследствии ставшей Апрелевским заводом, выпущен первый отечественный граммофонный диск.

— на подмосковной фабрике граммофонных пластинок Готлиба Моля, впоследствии ставшей Апрелевским заводом, выпущен первый отечественный граммофонный диск. 1973 год — в Париже началась публикация романа-исследования Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», ставшего одним из самых известных произведений о советской системе лагерей.

Дни рождения и юбилеи 28 декабря

В 1798 году родился Томас Джеймс Хендерсон — английский астроном, известный точными измерениями звездных расстояний.

— английский астроном, известный точными измерениями звездных расстояний. В 1856 году родился Вудро Вильсон — 28-й президент США, возглавлявший страну в годы Первой мировой войны, один из архитекторов Версальской системы.

— 28-й президент США, возглавлявший страну в годы Первой мировой войны, один из архитекторов Версальской системы. В 1882 году родился Артур Эддингтон — английский астрофизик, подтвердивший теорию относительности Эйнштейна экспериментальными наблюдениями.

— английский астрофизик, подтвердивший теорию относительности Эйнштейна экспериментальными наблюдениями. В 1897 году родился Иван Конев — советский полководец, маршал, дважды Герой Советского Союза.

— советский полководец, маршал, дважды Герой Советского Союза. В 1908 году родился Евгений Вучетич — советский скульптор-монументалист, народный художник СССР, создатель ансамбля-памятника воинам Советской Армии в берлинском Трептов-парке, монумента «Родина-мать зовет» на Мамаевом кургане и других известных композиций.

— советский скульптор-монументалист, народный художник СССР, создатель ансамбля-памятника воинам Советской Армии в берлинском Трептов-парке, монумента «Родина-мать зовет» на Мамаевом кургане и других известных композиций. В 1922 году родился Стэн Ли — американский писатель и сценарист, создатель множества культовых персонажей комиксов Marvel.

В 1934 году родилась Мэгги Смит — английская актриса, лауреат двух премий «Оскар», исполнительница роли профессора МакГонагалл в фильмах о Гарри Поттере.

71 год исполняется Дензелу Вашингтону — американскому актеру, режиссеру и продюсеру, лауреату двух премий «Оскар».

