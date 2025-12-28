«Глаза широко закрыты»: Лавров рассказал о реакции ЕС на коррупционные скандалы в Киеве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина на военной базе Эльмендорф - Ричардсон на Аляске, 16 августа 2025 года

Западные страны закрывают глаза на коррупционные скандалы на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС по итогам 2025 года.

«Коррупционные скандалы на Украине в Брюсселе и других европейских столицах, конечно, замечают, но они, эти скандалы, не мешают продолжать использовать режим в качестве военного тарана против России. Так что в данном конкретном случае «глаза Запада», как говорится, широко закрыты», - отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

До этого Лавров заявил, что Россия не видит готовности к конструктивным переговорам со стороны Украины. Он подчеркнул, что Киев находится под контролем со стороны европейских стран. Это, по информации министра, проявляется в том, что руководство Украины «терроризирует мирных жителей», а также «осуществляет диверсии против гражданской инфраструктуры нашей страны».

25 декабря стало известно, что Лавров проведет пресс-конференцию для российских, а также иностранных СМИ в январе 2026 года. В ходе мероприятия глава российского МИД подведет основные итоги прошедшего года.

Ранее Лавров предупредил Европу, что ей однажды придется восстанавливать отношения с Россией.