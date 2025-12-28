Россиянам объяснили, что делать, если УК не убирает снег, ссылаясь на праздники

Юрист Глазкова: если УК не убирает снег и лед во дворе, можно написать жалобу

Каждую зиму история с сугробами, сосульками и гололедом во дворах повторяется. И случается, что в выходные или праздничные дни никто не борется с последствиями непогоды. О том, как добиться нормальной уборки территории вокруг дома в праздничные дни, в разговоре с «Газетой.Ru» рассказала адвокат по семейным и жилищным делам, член Ассоциации юристов России Ирина Глазкова.

По словам адвоката, уборка снега и льда — часть услуги по содержанию общего имущества в многоквартирном доме. «Двор, крыша, крыльца, входы в подъезды, тротуары, проезды, детская площадка — все это зона ответственности управляющей компании, и праздничные дни тут не оправдание. Неисполнение работ чревато причинением вреда здоровью граждан, потерей денежных средств в случае перерасчета платы за коммунальные услуги в связи с ненадлежащим их исполнением, привлечением к административной ответственности и даже отзывом лицензии у управляющей компании», — подчеркнула эксперт.

Минимальный перечень работ по надлежащему содержанию общего имущества многоквартирного дома закреплен в Постановлении Правительства № 290 и Правилах технической эксплуатации жилищного фонда (Постановление Госстроя № 170), продолжила она. Там нет ни одной оговорки про выходные или новогодние каникулы. Если снег выше пяти сантиметров, его обязаны расчистить: у подъездов, на дорожках, проезжей части, на детской площадке. Наружные площадки и тамбуры должны регулярно очищаться от наледи, а утрамбованный снег необходимо убирать в кратчайшие сроки.

Если УК игнорирует заявки жильцов, у собственников, говорит Глазкова, есть набор инструментов для давления. «Сначала необходимо обратиться к руководителю управляющей компании или в аварийно-диспетчерскую службу и писать жалобы в жилищную инспекцию, орган местного самоуправления, лицензирующий орган и даже прокуратуру», — перечислила она.

Любая такая жалоба от населения — повод для внеплановой проверки, отметила собеседница издания. Если контролеры фиксируют нарушение, выдается предписание, а затем может последовать штраф по статье 7.22 КоАП РФ за ненадлежащее содержание общего имущества.

Но на этом риски для УК не заканчиваются, так как управление многоквартирным домом — лицензируемый вид деятельности, поэтому бездействие УК — это нарушение лицензионных требований. За что предусмотрена отдельная ответственность по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ, подчеркнула адвокат. Если УК признают виновной по указанной статье, что должностному лицу грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей или дисквалификация до трех лет, компании — штраф от 250 до 300 тысяч. В особых случаях компания может и вовсе лишиться лицензии.

Глазкова обратила внимание, что жильцы вправе требовать и возмещение денежных средств. Если уборка территории не проводилась вовсе или выполнялась явно формально, собственник может добиваться перерасчета платы за содержание общего имущества. Заявление подается в УК в течение шести месяцев после нарушения. Плата уменьшается пропорционально количеству полных дней, когда услуга фактически не оказывалась.

«За защитой своих прав собственник МКД также может обратиться в суд. И в зависимости от обстоятельств дела вправе просить суд обязать управляющую организацию устранить недостатки, связанные с обслуживанием дома, возместить убытки, причиненные в связи с ненадлежащим исполнением управляющей организацией своих обязанностей, требовать перерасчет платы за коммунальные услуги, компенсацию морального вреда, а также взыскать с управляющей организации штраф за неудовлетворение требований в добровольном порядке в размере 50% от присужденной судом суммы по закону о защите прав потребителей», — подвела итог Глазкова.

