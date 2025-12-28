Врач рассказал, как новогодние гирлянды влияют на зрение

Новогодние гирлянды могут быть источником скрытой нагрузки на зрительную систему. Основной раздражитель — это интенсивное мерцание, особенно в режимах «бегущие огни» или «стробоскоп», рассказал «Газете.Ru» Антон Казанцев — врач-офтальмолог и генеральный директор офтальмологического центра VISTA.

«Для здоровых глаз кратковременное воздействие, как правило, безопасно и вызывает лишь легкий дискомфорт, чувство усталости или сухости из-за рефлекторного уменьшения частоты моргания. Это явление объясняется постоянной вынужденной сменой фокуса и адаптацией: зрачок и цилиарная мышца, управляющая хрусталиком, не успевают подстраиваться под резкие световые импульсы, что приводит к зрительному утомлению», — объяснил эксперт.

Однако для людей с определенными состояниями такие гирлянды могут представлять более серьезную угрозу.

«Особенную осторожность следует проявлять пациентам с мигренью, эпилепсией, заболеваниями сетчатки (дистрофиями, последствиями травм), а также в период восстановления после офтальмологических операций. Мерцающий свет может провоцировать приступы головной боли, фотофобию (светобоязнь) и в исключительно редких случаях — фото-индуцированные приступы. При уже существующей дистрофии сетчатки избыточная яркость и контрастность теоретически могут создавать дополнительную нагрузку, поскольку ослабленные светочувствительные клетки и без того работают на пределе, а резкие перепады света вынуждают их к еще более интенсивной и изнурительной активности», — предупредил врач.

Наиболее физиологичным для глаз является ровное, статичное освещение. Режимы же с частым хаотичным мерцанием аналогичны нагрузочным тестам, которые офтальмологи иногда используем в диагностике. Здоровой системе это может быть просто утомительно, а при наличии патологий — послужить триггером для ухудшения состояния.

«Чтобы праздник не омрачился неприятными ощущениями, рекомендуется отдавать предпочтение гирляндам с теплым белым или классическим желтым свечением (2700К–3500К ), а не холодным синим (>5000К) или интенсивно-цветным огням. «Теплый» свет меньше рассеивается в структурах глаза и создает более комфортное для сетчатки освещение. Самый щадящий режим работы — статичное свечение. Если же без мерцания не обойтись, лучше выбирать плавные, медленные переливы вместо резких, частых вспышек», — добавил он.

Минимизировать потенциальный негатив достаточно просто. Не стоит пристально и долго смотреть на гирлянды, особенно вблизи. Это заставляет мышцы глаза и зрительные центры мозга работать в напряженном, неестественном режиме. Лучше, чтобы они были фоном, а не объектом прямого наблюдения. Размещайте гирлянды на периферии, а не в центре прямого взгляда. Обязательно используйте основное освещение в комнате — резкие световые контрасты в темноте являются главным стресс-фактором.

«При грамотном подходе риски для зрения сводятся к минимуму. Главное — соблюдать умеренность, избегать прямого взгляда на мерцающие источники света в темноте и прислушиваться к своим ощущениям. Если дискомфорт возникает сразу и проходит после устранения раздражителя, это повод просто быть внимательнее. А вот сохранение симптомов — веский аргумент для визита к специалисту уже после новогодних каникул», — резюмировал Казанцев.

