Выстрелили и избили: на бывшего футболиста юношеской сборной России напали в Подмосковье

Экс-футболист юношеской сборной России Адамс избит и ранен из пистолета в Подмосковье
lionel__adams/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший футболист юношеской сборной России Лайонел Адамс, воспитанник московского ЦСКА, в последнее время выступавший в чемпионате Киргизии, был избит и ранен из пистолета в подмосковном Звенигороде, где отдыхал с компанией друзей. Адамс доставлен в больницу с огнестрельным ранением и рваной раной губы.

Конфликт на национальной почве

Воспитанник московского ЦСКА и бывший игрок юношеской сборной России Лайонел Адамс пострадал во время отдыха в компании друзей в подмосковном Звенигороде.

По информации Telegram-канала Sport Baza, нападение на игрока было совершено в заведении «ДеньНочь» на Московской улице. Порядка десяти человек подошли к компании Адамса и начали конфликт на расовой почве, придравшись к цвету кожи футболиста. В процессе перепалки один из подошедших достал пистолет и выстрелил в 31-летнего игрока, после чего остальные принялись его избивать.

Очевидцы вызвали скорую — врачи оказали мужчине первую помощь и экстренно госпитализировали. В больнице у него выявили пулевое ранение бедра и рваную рану губы.

Спортивная семья

Адамс родился в межнациональной семье – у него русская мать и нигерийский отец, бросивший жену и своих детей, когда Лайонел был еще совсем маленьким. С отцом никакой связи он не поддерживает.

А вот родной старший брат Люкман также стал спортсменом и проявил себя в легкой атлетике. Наивысшим достижением в его послужном списке является бронзовая медаль чемпионата мира 2012 в помещении в тройном прыжке.

Были у него на счету и победа на ЧМ в помещении в 2014 году и серебро чемпионата Европы того же года, однако в 2019-м они были аннулированы Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS) из-за нарушения спортсменом антидопинговых правил. Под аннулирование попало и девятое место на Олимпиаде в Лондоне. В данный момент Люкман уже закончил свою карьеру.

Пестрая карьера

Лайонел Адамс – воспитанник петербургской школы «Смена», где занимался в одной команде с другим темнокожим игроком, прекрасно владеющим русским языком, Брайаном Идову. Правда, Идову в итоге выбрал нигерийское гражданство и сыграл за национальную сборную африканской страны.

Адамс же выступал за юношескую сборную России, проведя за нее четыре встречи. По школе он также выступал за московские «Локомотив» и ЦСКА, был на сборе с первой командой при Леониде Слуцком, который позитивно высказывался о защитнике, отмечая его физическую одаренность.

«Из дубля <...> [с нами едет] еще совсем юный, 17-летний парень, который даже за молодежный состав не выступал, — Лайонел Адамс. Левоногий, способен играть как крайнего, так и левого центрального защитника. Дефицитное амплуа. Мы решили просмотреть его сразу в основе, минуя дубль <...> К нам попал в 2011 году <...> Адамс — акселерат, физически очень одарен, что свойственно людям его национальной принадлежности. Функционально он точно готов к большому футболу, теперь надо посмотреть, на каком уровне его игроцкие навыки»,говорил Слуцкий.

В итоге в первой команде ЦСКА защитник не заиграл, но выступал на уровне Первой лиги за красноярский «Енисей» и «КАМАЗ» из Набережных Челнов, проведя за эти команды в сумме девять встреч. Также в его российском этапе карьеры есть тверская «Волга» из Второй лиги.

После этого Адамс отправился в чемпионат Армении, где в составе «Бананца» из Еревана играл не только на национальном уровне, но и в еврокубках — сыграл в двух встречах квалификации Лиги Европы.

После этого были белорусская «Ислочь», «Туран» из Казахстана, еще один армянский клуб — «Ван», таджикский «Худжанд», возвращение в Казахстан в «Жетысу» в элитный дивизион и затем в карагандинский «Шахтер», выступавший на тот момент во второй по статусу национальной лиге.

Последним клубом Адамса на данный момент была «Алга» из Бишкека, в составе которой он находился на протяжении первой половины 2025 года. Правда, за это время защитник появился на поле в чемпионате Киргизии только один раз на 45 минут, и та встреча завершилась нулевой ничьей.

Последние полгода футболист находится в статусе свободного агента, однако о завершении карьеры не объявлял.

