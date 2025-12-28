Зеленский прибыл в США для встречи с Трампом

Владимир Зеленский прибыл на встречу с членами Конгресса США в Капитолий, Вашингтон, 21 сентября 2023 года

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Соединенные Штаты для переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

Встреча пройдет в воскресенье, 28 декабря. Она запланирована на 15:00 по местному времени (23:00 по московскому) в Палм-Бич, штат Флорида. На мероприятие будут допущены журналисты.

В украинскую делегацию войдут секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов, министр экономики Украины Алексей Соболев, премьер-министр страны Юлия Свириденко, замглавы МИД Сергей Кислица и советник главы ОП Александр Бевз.

Как сообщал телеканал CNN, встреча пройдет без участия европейских лидеров.

Премьер Польши Дональд Туск рассказал, что лидеры ЕС обсудят гарантии для Украины после встречи Трампа и Зеленского.

Ранее экс-советник Кучмы заявил, что Трамп может отказаться от встречи с Зеленским.