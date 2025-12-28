Зеленский прибыл в США

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Соединенные Штаты для переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».
Встреча пройдет в воскресенье, 28 декабря. Она запланирована на 15:00 по местному времени (23:00 по московскому) в Палм-Бич, штат Флорида. На мероприятие будут допущены журналисты.
В украинскую делегацию войдут секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов, министр экономики Украины Алексей Соболев, премьер-министр страны Юлия Свириденко, замглавы МИД Сергей Кислица и советник главы ОП Александр Бевз.
Как сообщал телеканал CNN, встреча пройдет без участия европейских лидеров.
Премьер Польши Дональд Туск рассказал, что лидеры ЕС обсудят гарантии для Украины после встречи Трампа и Зеленского.
Ранее экс-советник Кучмы заявил, что Трамп может отказаться от встречи с Зеленским.