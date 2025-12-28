Биолог не рекомендовала использовать сперму Дурова

Биолог Баранова: планы Дурова об оплате ЭКО с его спермой несут в себе риски

Предложение основателя Telegram, предпринимателя Павла Дурова оплатить экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) женщинам, которые примут решение использовать его сперму, может быть опасным для будущей популяции. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала доктор биологических наук, профессор Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

Биолог уточнила, что предпринимателю стоило бы опубликовать свой геном в общем доступе, чтобы показать информацию о рисках для потомства, которая может содержаться в нем.

«Чтобы женщины, которые идут на этот шаг, понимали, какого именно кота в мешке они покупают», — подчеркнула Баранова.

Эксперт уточнила, что для реализации планов Дурова необходимо, прежде всего, проанализировать биологический материал, выявить мутации и описать возможные риски. При этом она, как волонтер, выразила готовность к подобной работе.

Эксперт считает, что за такими частными инициативами последует волна законодательных мер, и рано или поздно потребуется установить ограничение на количество потомства от одного донора. Однако, по мнению эксперта, главное то, что любые законы в этой области должны приниматься в рамках открытого общественного диалога, а не исходить из воли элит.

