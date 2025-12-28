Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Биолог не рекомендовала использовать сперму Дурова

Биолог Баранова: планы Дурова об оплате ЭКО с его спермой несут в себе риски
Павел Дуров на Каннском кинофестивале, 2025 год
Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

Предложение основателя Telegram, предпринимателя Павла Дурова оплатить экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) женщинам, которые примут решение использовать его сперму, может быть опасным для будущей популяции. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала доктор биологических наук, профессор Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

Биолог уточнила, что предпринимателю стоило бы опубликовать свой геном в общем доступе, чтобы показать информацию о рисках для потомства, которая может содержаться в нем.

«Чтобы женщины, которые идут на этот шаг, понимали, какого именно кота в мешке они покупают», — подчеркнула Баранова.

Эксперт уточнила, что для реализации планов Дурова необходимо, прежде всего, проанализировать биологический материал, выявить мутации и описать возможные риски. При этом она, как волонтер, выразила готовность к подобной работе.

Эксперт считает, что за такими частными инициативами последует волна законодательных мер, и рано или поздно потребуется установить ограничение на количество потомства от одного донора. Однако, по мнению эксперта, главное то, что любые законы в этой области должны приниматься в рамках открытого общественного диалога, а не исходить из воли элит.

Ранее Боня захотела ребенка от Дурова.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27517987_rnd_7",
    "video_id": "record::7b4dc6a2-089c-421c-bd38-9a378b8ec507"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+