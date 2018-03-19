Путин назвал конечную цель российской власти

Президент России Владимир Путин заявил, что конечной целью российской власти является обеспечение благосостояния людей. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Основной акцент в будущей работе исполнительной власти будет сделан на решение внутренних проблем страны, это прежде всего обеспечение темпов экономического роста, придание нашей экономике инновационного характера и решение конкретных вопросов, связанных с развитием здравоохранения, образования, науки, инфраструктуры и на этой базе обеспечение роста благосостояния наших людей — это конечная цель любой власти, и в России, ничего здесь оригинального нет», — сказал Путин.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что действующий состав правительства должен обеспечить бесперебойное функционирование экономики и социальной сферы.