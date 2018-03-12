Путин анонсировал возвращение нормы по выделению сельхозземель фермерам без тендера

Президент России Владимир Путин заявил, что российские власти вернут норму по выделению сельхозземель фермерам без тендеров. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Договорились с министром сельского хозяйства (Александром Ткачевым – «Газета.Ru»), у него такое поручение есть — мы вернемся к норме, которая была зафиксирована в законе о выделении земли фермерам ранее. Мы вернем это положение», — сказал Путин на Всероссийском форуме сельхозпроизводителей.

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Он также добавил, что «должны будут внесены такие изменения, которые не позволят манипулировать получаемой землей вне тендерных процедур».

Глава государства отметил, что федеральная программа по развитию села будет продолжена.

Ранее Путин сообщил, что аграрно-промышленный комплекс стал конкурентоспособным и одним из драйверов роста экономики