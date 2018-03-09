Трамп отложил введение пошлин на алюминий и сталь

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет вводить импортные пошлины на сталь и алюминий как минимум в течение 15 дней, чтобы оценить реакцию торговых партнеров, передает РИА «Новости».

«Пошлины не будут вводиться по меньшей мере 15 дней. Мы посмотрим, кто с нами ведет себя честно, кто нечестно. Отчасти это будут связано с военной (сферой) — кто платит по счетам, кто не платит. Мы субсидируем много богатых стран за счет наших вооруженных сил», — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп рассказал о решении по пошлинам на импорт стали и алюминия.