Ткачев не видит необходимости увеличивать квоту на ввоз турецких томатов

Глава Минсельхоза Александр Ткачев заявил, что министерство не видит потребности увеличивать квоту в 50 тыс. тонн на поставки турецких томатов в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Будем смотреть по ситуации, но пока мы не видим необходимости в увеличении квоты», — сказал Ткачев.

Реклама

Он подчеркнул, что на данный момент турецких томатов поставлено около 5 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор разрешил ввоз томатов еще с пяти турецких предприятий.