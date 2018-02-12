Совфед объяснил, зачем для палаты построят новое здание

Строительство нового корпуса для Совета Федерации объясняется острой нехваткой мест для заседаний. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу палаты.

«Сейчас члены Совета Федерации, их помощники, сотрудники аппарата располагаются в зданиях верхней палаты на Большой Дмитровке и Новом Арбате. Несмотря на кажущиеся большими размеры зданий на Дмитровке, помещений в нем недостаточно — многие сенаторы вынуждены делить кабинеты с коллегами и помощниками. Остро не хватает места для проведения заседаний комитетов СФ, переговоров, встреч, круглых столов, парламентских слушаний, других публичных мероприятий», — заявили в пресс-службе.

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Уточняется, что концепция нового здания предусматривает возведение нового корпуса, высота наземной части которого составит 6 этажей. В здании будут располагаться кабинеты сенаторов, залы для проведения заседаний комитетов, а также столовая, буфет и подземный гараж.

Ранее СМИ сообщали, что для Совета Федерации построят новое восьмиэтажное здание с переходом в нынешнюю резиденцию.