Чубайс: виноват в том, что не попал в число врагов США

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс пошутил у себя на странице в фейсбуке над тем, что его фамилия не попала в «кремлевский доклад» США.

«Понимаю, что виноват! На этот раз в том, что не попал в число «врагов США». Лихорадочно ищу оправдания. Вот: все-таки у нас тоже вполне приличная компания!», — сказал Чубайс.

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Ранее сообщалось, что министерство финансов США опубликовало «кремлевский доклад».

В списке состоят 96 российских бизнесменов и 114 политиков.