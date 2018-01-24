Кабмин выделит бюджетникам более 14 млрд рублей

Правительство выделит 14,5 млрд руб. на повышение оплаты труда отдельным категориям бюджетников. Об этом сообщается сайте кабмина.

«Средства в размере 14,5 млрд руб. направляются главным распорядителям средств федерального бюджета на финансирование в 2018 году повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетных учреждений, на которых распространяются положения указов президента», — заявили в правительстве.

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Уточняется, что всего в бюджете на эти цели зарезервировано 15,4 млрд руб. Из них в сферу образования направят 7,2 млрд руб, в сферу науки и здравоохранения по 3,4 млрд руб, в сферу культуры — 500 млн руб.

Остальные 900 млн руб. распределят с учетом анализа итогов повышения зарплат и темпа роста среднемесячного дохода.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству скорректировать работу над исполнением майских указов 2012 года.