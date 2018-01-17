Ткачев: Россия увеличила экспорт продукции АПК на 15%

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил, что Россия в 2017 году увеличила экспорт сельхозпродукции и продовольствия на 15%, до $20 млрд. Об этом сообщает «Интерфакс».

Министр отметил, что вырос экспорт не только зерновых, но и продукции переработки.

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Он также добавил, что, по предварительным данным, экспорт подсолнечного масла вырос на 28%, до 2,3 млн тонн.

Ранее сообщалось, что правительство выделило 2 млрд руб. субсидий сельхозпроизводителям.