Минэкологии оштрафовало производителя «Чупа-чупс» и «Ментос» за сброс сточных вод

Министерство экологии московской области оштрафовало АО «Санаторий «Истра»» и ООО «Перфетти Ван Мелле», которая производит конфеты «Чупа Чупс» и «Ментос», за сброс сточных вод. Об этом сообщается на сайте министерства.

«Инспекторы эконадзора вынесли постановления о назначении административных наказаний в отношении АО «Санаторий «Истра»» и ООО «Перфетти Ван Мелле». Материалы о нарушениях водоохранного законодательства поступили в Минэкологии из Истринской городской прокуратуры», — сказано в сообщении.

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По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, санаторий сбрасывает сточные воды в реку Малую Истру, а «Перфетти Ван Мелле», эксплуатирующая очистные сооружения в деревне Лешково — в ручей без названия, приток реки Истры.

В прошлом году сообщалось, что Россельхознадзор оштрафовал «Азбуку вкуса» и «Биллу».