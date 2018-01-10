Новак: Россия полностью выполняет взятые на себя обязательства в рамках ОПЕК+

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Россия в декабре текущего года сократила добычу нефти на 300,74 тыс. баррелей. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Сокращение добычи нефти Россией в декабре 2017 года составило 300,74 тыс. барреля в сутки. Россия полностью выполняет взятые на себя обязательства по сокращению добычи нефти в рамках соглашения стран ОПЕК и не ОПЕК», — сказал Новак.

Ранее руководитель пресс-службы Минэнерго Азербайджана Замина Алиева сообщила, что страна выполнила свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+ в 2017 году.