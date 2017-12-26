В Россию запретили ввозить сперму быков и баранов из Швейцарии

Россельхознадзор ограничил ввоз в страну птицы и скота из Швейцарии из-за ухудшения эпизоотической обстановки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«С 22 декабря в Россию в связи со вспышкой болезни Ньюкасла запрещено импортировать живую птицу, ее мясо и инкубационное яйцо. Кроме того, запрещается ввоз кормов и кормовых добавок для птиц и бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц», — говорится в сообщении.

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Кроме того, запрещается ввозить племенной крупный и мелкий рогатый скот, диких, зоопарковых и цирковых животных, верблюдов. Также под запрет попала сперма быков, баранов и козлов-производителей, эмбрионов крупного и мелкого рогатого скота.

Ранее сообщалось, что Россия ограничила ввоз чая из Шри-Ланки из-за жуков.