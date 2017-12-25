В России появятся шесть новых ТОР

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил создание в России шесть новых территорий опережающего развития (ТОР). Об этом сообщается на сайте кабмина.

Как стало известно, будут созданы ТОРы «Невинномысск» в Ставропольском крае, «Котовск» в Тамбовской области, «Кондопога» в Республике Карелия и «Чистополь», «Нижнекамск», «Зеленодольск» в Республике Татарстан».

Реклама

В правительстве подчеркнули, что создание ТОРов позволит диверсифицировать экономику данных моногородов.

Ранее сообщалось, что правительство утвердило создание в России трех новых территорий опережающего развития (ТОР).