Кудрин объяснил свою позицию по пенсиям

Экс-министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин попросил Пенсионный фонд России обратить внимание на его интервью, а не на «горячие заголовки» в СМИ. Об этом он написал в твиттере.

«Прошу коллег из Пенсионного фонда реагировать не на «горячие» заголовки СМИ, а непосредственно на мое интервью. Восполнение дефицита ПФР требует серьезных трат бюджета. Деньги на это есть, но их не хватает на развитие», — отметил Кудрин.

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Ранее в интервью газете «Аргументы и Факты» он указал на дефицит средств в Пенсионном фонде.

Впоследствии в ПФР поспорили с Кудриным по этому поводу.