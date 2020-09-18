Под матрас: почему россияне скупают валюту

Ближе к концу первой волны пандемии в России люди устремились в обменники и начали массово скупать крупные суммы валюты, пишут «Известия». По данным ЦБ, в мае и июне этого года общий объем покупок на сумму от $5 тыс. составил $310,6 и $607,2 млн соответственно. Это при том, что в те же периоды прошлого года аналогичные показатели были в разы ниже: только $31,6 и $44,2 млн.

В диапазоне $2-5 тыс. спрос вырос еще сильнее: совокупный объем продаж составил $1,194 млрд, побив рекорд последних шести лет. Для сравнения, в мае и июне 2015-го, когда наблюдались колебания курса, россияне потратили на покупку долларов и евро на $8 млн меньше.

Реклама

Опрошенные изданием эксперты предположили, что такой резкий рост покупок валюты в конце первой волны связан с тем, что люди ожидают дальнейшей девальвации рубля, из-за чего предпочитают создавать себе валютные подушки безопасности. В начале пандемии, наоборот, им нужны были деньги для того, чтобы запасать продукты, но сейчас все понимают, что экономика будет долго восстанавливаться и цикл роста котировок иностранных валют еще не окончен (а вместе с ними будут расти в рублевых ценах и импортные товары).

Этот тезис подтверждается тем, что покупка небольших сумм валюты в тот же период, наоборот, упала: обычно люди делают это в преддверии зарубежного отпуска, но в этом году немногие решились ехать за границу, особенно учитывая тот факт, что большинство туристических направлений по-прежнему закрыты.

Не все эксперты согласились с тем, что основной причиной для дальнейшей девальвации рубля станет длительное восстановление экономики: самое большое влияние на рост котировок окажет угроза санкционного давления. Но

вне зависимости от того, какой фактор сыграет основную роль в ослаблении рубля, россияне в обозримом будущем вполне могут увидеть курс 79-81 за доллар и 95-96 за евро.

Кому больше всех повезло

Ранее «Газета.Ru» писала, что в выигрыше оказались все россияне, поменявшие в начале года рубли на любую валюту крупнейших мировых экономических держав.

Но самую большую выгоду получили те, кто купил швейцарские франки — к началу сентября они подорожали на 30,5%: в начале года единица этой валюты стоила 63,89 рубля, а к концу первой недели сентября — 83,4 рубля.

Второе место с небольшим отставанием досталось европейской валюте, подорожавшей за тот же период чуть меньше, чем на 30%. А вот доллару досталось только пятое место: из-за проблем в американской экономике он значительно подешевел по отношению к евро, а к рублю — подорожал на 22,9%.

К удивлению многих экспертов,

обогнать доллар удалось японской иене и китайскому юаню: азиатские валюты подорожали к рублю на 28,4% и 25,63% соответственно. Впрочем, они призывают не списывать доллар со счетов и относиться к азиатским валютам с осторожностью.

Дело в том, что тот же юань до сих пор не является свободно конвертируемым, а это значит, что если правительство страны решит сделать свои товары более привлекательными для иностранных импортеров, Народный банк Китая может запросто девальвировать юань по отношению к доллару.

«Доллар, даже если временно ослабляет свои позиции относительно евро и других валют, обязательно отыграет обратно. США — первая экономика мира, а доллар — их главный товар. Поэтому слабый доллар — это ненадолго», — говорил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

В любом случае, покупка иностранной валюты остается не только хорошим способом защиты от девальвации рубля, но и от рисков роста цен на импортную продукцию — автомобили, бытовую технику, многие лекарства.

Где лучше покупать валюту — на бирже или в обменнике — однозначного ответа нет, у каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Например, биржи и брокерские счета не стоит советовать тем россиянам, которые испытывают недоверие к любым виртуальным счетам или электронным расчетам.

Тем более, считает Артем Деев, держать на руках наличные в кризис всегда надежнее. В качестве примера можно привести ситуацию в Белоруссии, где после начала протестов против результатов президентских выборов люди отправились в банки вычищать свои депозиты и в отделениях финансовых организаций возник дефицит валюты.