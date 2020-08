Растут вопреки пандемии: можно ли заработать на IT-компаниях США

Американские технологические компании из индекса S&P 500 вместе с Amazon, Alphabet и Facebook по капитализации превысили $12 трлн, побив тем самым суммарную стоимость крупнейших европейских участников фондового рынка, входящих в широкий индекс Stoxx 600, пишет издание Bloomberg.

Реклама

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты отметили, что рост стоимости акций американских технологических компаний происходил даже на фоне пандемии коронвируса, и этому есть сразу несколько взаимодополняющих объяснений.

В частности, генеральный директор Gamesup42 Игорь Ивченко сказал, что

самый стремительный рост наблюдался у технологических гигантов вроде Apple, Facebook и Netflix.

Дело в том, что долгосрочная тенденция общего роста рынка электронной коммерции была поддержана режимом карантина, когда люди сидели в изоляции и массово использовали соцсети и различные онлайн-площадки.

«За текущий год уровень проникновения электронной коммерции в США вырос в два раза (с 16% до 33%). В перспективе электронная коммерция захватит еще большую долю рынка: сейчас 75% американских домохозяйств имеют учетную запись Amazon Prime, 50% — учетную запись в Netflix», – констатирует Игорь Ивченко, отмечая, что в общемировом масштабе число подписок на Netflix выросло на 27% в годовом исчислении во втором квартале года.

Директор по развитию TradingView в России Виталий Кирпичев подчеркнул, что акции технологических компаний из США остаются главным локомотивом роста всего фондового рынка страны в нынешнем экономическом цикле. И это касается не только компаний, перечисленных Игорем Ивченко, но и всех остальных. В частности, Виталий Кирпичев выделил Microsoft, Nvidia и Adobe, которые тоже вызывают доверие у инвесторов.

Вдруг все рухнет

Некоторые из опрошенных «Газетой.Ru» экспертов в целом согласны, что в долгосрочном плане инвестиции в американский IT-сектор оправданы. Но все они отмечают, что на пути к стабильному росту акции таких компаний могут и значительно упасть в цене. Если это случится, для рынка такая ситуация не станет чем-то диковинным:

еще в 2000-м году на американском фондовом рынке случился так называемый «кризис доткомов», в ходе которого после резкого роста котировок акций IT-компаний индекс Nasdaq обвалился в 1,5 раза всего за одну торговую сессию.

Сейчас такого сильного перегрева на рынке нет, но акции некоторых компаний все же заметно перекуплены, а значит — переоценены, считают аналитики.

Так, ведущий эксперт по международным рынкам «БКС Брокер» Оксана Холоденко сказала «Газете.Ru», что в целом завышенными выглядят цены сразу нескольких IT-компаний.

«Например, мультипликатор P/E (соотношение капитализация/прибыль) Amazon равен 130, а показатель Netflix — 93. Для сравнения, P/E S&P 500 равен 30», — комментирует эксперт.

Впрочем, Оксана Холоденко все равно считает акции некоторых таких компаний перспективным вложением средств. По ее мнению

те же Amazon, Alphabet (владеет Google) и Facebook — компании с сильными бизнес-моделями, построившие целые экосистемы, ориентированные на рекламные, облачные и прочие цифровые технологии. Так что весьма вероятно, что ближайшие 3-5 лет их доходы будут расти двузначными или близкими к ним темпами.

Директор аналитического департамента «Фридом Финанс» Вадим Меркулов тоже считает технологические компании хорошим инструментом для инвестирования, поскольку этот сектор является ключевым звеном процесса цифровизации.

«Данный сектор рынка демонстрирует наиболее высокие темы роста выручки, имеет высокий потенциал для роста маржи, что вкупе создает возможность для роста котировок», – объясняет эксперт.

«В дальнейшем ИТ-сектор будет приобретать все большую роль в глобальной экономике, а компании США занимают лидирующие позиции в данных направлениях, – соглашается Игорь Ивченко из Gamesup42. — Поэтому вложения в сектор могут быть крайне удачной инвестицией для инвестора как в краткосрочном, так и в долгосрочном периодах».

Но в то же время эксперт напоминает, что

любые инвестиции — занятие рискованное, из-за чего фондовый рынок потенциально может принести гораздо большую доходность, чем безрисковые инструменты вроде банковских вкладов, а может обернуться значительными убытками.

Есть и глобальные риски, которые могут потянуть котировки акций вниз. Вадим Меркулов из «Фридом Финанс» относит к ним изменение фундаментальных факторов роста (замедление спроса на те или иные решения компаний), ужесточение карантинных ограничений и отсутствие пакета помощи с пересмотром оценок восстановления экономики в целом.

Как вложить деньги

Вложить деньги в акции таких компаний можно с помощью брокера — такие услуги сейчас предоставляет множество банков, в том числе Сбербанк, Тинькофф, ВТБ и «Открытие».

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты напомнили, что покупать такие акции можно как в валюте, так и за рубли. Неделю назад Мосбиржа открыла своим клиентам доступ к покупке некоторых акций из индекса S&P 500 за рубли.

Купить их в долларах можно на Санкт-Петербургской бирже, правда, не все брокеры дают к ней доступ — этот момент нужно уточнять перед открытием брокерского счета.

«Мосбиржа и СПБ Биржа предлагают фактически равноценное решение с точки защиты от колебания валютного курса при покупке американский акций — то есть, покупая инструмент на СПБ Бирже, вы имеете актив в долларах, при покупке инструмента на Мосбирже,вы производите расчеты в российской валюте, но стоимость актива зависит от колебания курса рубля», — отметил Вадим Меркулов из «Фридом Финанс». Фактически единственная существенная разница в том, что при покупке таких акций за рубли инвестор не платит комиссию за перевод рублей в валюту и обратно.

Напомним, что открытие индивидуального инвестиционного счета (ИИС) типа А до сих пор дает начинающим инвесторам возможность получить налоговый вычет в размере 13% от суммы до 400 тыс. рублей в год, то есть — 52 тыс. рублей. Но такой счет нужно держать открытым в течение трех лет, не выводя с него средства.

Но все же эксперты не рекомендуют покупать акции только этого сектора. Вадим Меркулов напоминает, что

общая рекомендация для частных инвесторов — формировать портфель из акций компаний 3-4 различных секторов, чтобы при этом одна из отраслей по размеру инвестиций не превышала 50% от объема портфеля.

Есть и другой вариант, который не требует от инвестора скрупулезного подхода к оценке рисков и перспектив каждой отдельно взятой компании. Для более простых инвестиций существуют фонды, котировки акций которых завязаны сразу на несколько компаний.

«Покупка акций фондов, составленных из акций технологических компаний, — это удобное решение, которое позволит вам не тратить время на анализ отдельных компаний. Однако вы всегда получите средний «по больнице» результат», — объясняет Виталий Кирпичев из TradingView.

Одним из самых доступных инструментов этой категории является фонд FinEx Акции компаний IT-сектора США. Номинальным держателем его акций является Национальный Расчетный Депозитарий (НРД), входящий в группу Мосбиржи.

Есть и другие аналогичные фонды. В качестве примера опрошенные «Газетой.Ru» эксперты привели Vanguard Information Technology ETF, Technology Select Sector SPDR Fund, iShares U.S. Technology ETF, iShares Expanded Tech-Software Sector ET, First Trust ISE Cloud Computing Index Fund и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF.