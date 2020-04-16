12 тысяч на сотрудника: кабмин поможет с бизнесу с зарплатами

На заседании правительства Мишустин напомнил, что новые меры поддержки экономики России были предложены президентом Владимиром Путиным. В их числе спецвыплаты малым и средним предприятиям из наиболее пострадавших отраслей при условии, что бизнесмены сохранят рабочие места на уровне не менее 90% от их количества на начало апреля.

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Мишустин подчеркнул, что размер выплаты из госбюджета будет рассчитываться с учетом общей численности работников предприятия по состоянию на 1 апреля. «Исходя из суммы 12 130 рублей в месяц на каждого сотрудника», — добавил глава правительства, передает ТАСС.

Компании смогут использовать средства от государства как для решения первоочередных задач, так и для возможной выплаты зарплат, отметил Мишустин. Он также заявил, что в налоговую службу заявки на выплаты можно будет подать, начиная с 1 мая. Для этого предприниматели могут воспользоваться «Личным кабинетом налогоплательщика» для юрлица или ИП или же отправить заявку по почте.

Первые выплаты бизнес получит с 18 мая, добавил Мишустин. «Прошу ФНС полностью отработать алгоритм подачи заявления и максимально быстро довести до бизнеса необходимую информацию», — сказал он.

Премьер отметил важность меры по внесению в список пострадавших от коронавируса сфер торговлю непродовольственными товарами.

Мишустин добавил, что приняты важные меры по поддержке системообразующих предприятий. Они могут получить субсидируемые государством кредиты на льготных условиях для пополнения оборотных средств. Половина займа будет обеспечена госгарантиями из федбюджета, реальная ставка по кредиту должна быть ниже рыночной на величину ключевой ставки Центробанка в 6%.

Такую поддержку можно получить только при условии, что будут сохраняться рабочие места.

Кроме того, премьер рассказал об исполнении поручения Путина — внесении в Государственную думу поправок в Налоговый кодекс. Согласно этим поправкам, меняется расчет налога на прибыль.

Увеличена на 10 млн рублей — до 25 млн — сумма выручки, до достижения которой налог можно выплачивать раз в квартал, а не раз в месяц. «[Предполагается] возможность рассчитывать налог исходя из текущей прибыли, а не прибыли за предыдущий квартал», — добавил глава правительства.

Власти РФ продолжат работать над новыми мерами поддержки бизнеса, подчеркнул Мишустин. Следующий этап — работа «по секторам» экономики. В качестве примера он привел поручение Путина выделить средства на поддержку авиационной отрасли — гражданских авиаперевозок.

Кроме того, премьер попросил министерства подготовить предложения по поддержке сфер строительства и легкой промышленности.

Президент России Владимир Путин 15 апреля предложил новые меры поддержки экономики страны в условиях пандемии, в их числе и решение о специальных выплатах малым и средним предприятиям из наиболее пострадавших отраслей при условии сохранения ими рабочих мест.

Двумя днями ранее журнал Forbes сообщил, что стоимость второго пакета поддержки бизнеса государством обойдется в 1 трлн рублей. Такая цифра взята исходя из данных, согласно которым на реализацию проекта выделят почти 520 млрд рублей из бюджета, еще 430 млрд рублей пойдет на госгарантии.

Отмечается, что наиболее дорогостоящей мерой пакета будет кредитная поддержка системообразующих предприятий. На поддержку малого и среднего бизнеса потратят около 100 млрд рублей.

На меры социальной поддержки могут направить еще около 300 млрд рублей.

Ранее Путин принял участие в онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета. В ходе встречи президент указал, что российские власти выделяют до 1,2% ВВП, чтобы минимизировать негативные последствия коронавируса.