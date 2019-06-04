Жизнь в чужой шкуре: в России скупают секонд-хенд

Россияне все активнее расплачиваются посредством электронных платежей. В 2018 году, по данным Центробанка, объем переводов с переводы с карты на карту вырос в 1,4 раза и достиг 27,4 трлн руб. Также в прошлом году объем переводов денег по картам впервые превысил объем снятых наличных, свидетельствует статистика Банка России.

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При этом все больше денег через интернет граждане стали переводить друг другу для оплаты товаров. Рост операций, связанных с переводом денег с карты на карту между физическими лицами объясняется, в том числе и тем, что активно растет так называемый сектор С2С-торговли — или обмен товарами между людьми «из рук в руки», отмечается в «Мониторинге экономической ситуации в России» Института экономической политики имени Егора Гайдара (Института Гайдара).

Совокупная выручка в сегменте торговли товарами и услугами между людьми в России превышает 300 млрд руб. в год, отмечают эксперты со ссылкой на данные исследовательской группы Data Insight.

«До 80% приходится на вторичную продажу бывших в употреблении вещей, тогда как собственно коммерция, то есть реализация товаров, купленных для перепродажи, формирует 4–5% от стоимостного объема рынка онлайн-ритейла», — отмечает ведущий научный сотрудник лаборатории исследований уровня жизни и социальной защиты ИНСАП РАНХиГС Александра Полякова.

Фактически это означает, что люди все чаше стали покупать не новые товары, а предметы одежды и быта, которые уже побывавали в употреблении.

По данным системы онлайн-торговли Avito, объем рынка в С2С-сегменте за два года вырос более чем в полтора раза. При этом, как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса, согласно динамике поисковых запросов, интересы россиян меняются в зависимости от сезона и погоды: так, зимой в первой десятке самых популярных у пользователей покупок — теплые вещи, лыжи и коньки; весной — кроссовки и велосипеды. Если говорить о продажах, то

первое место по категориям принадлежит личным вещам, включая обувь и одежду, на втором месте — транспортные средства и комплектующие, а на третьем — бытовая электроника.

Рынок C2C действительно растет достаточно быстрыми темпами: в 2018 году на него пришлось порядка 600 млрд руб. — около половины от объема сделок в онлайн-магазинах, отмечает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. При этом в 2017 году доля этой торговли была примерно втрое меньше.

Использование каналов торговли «из рук в руки» между людьми повысило свою значимость в последнее время по многим причинам: в первую очередь,

это своеобразное, но вполне объективное проявление снижения уровня жизни людей,

считает руководитель департамента образования Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов.

Рост цен идет опережающими темпами по сравнению с зарплатой и иными реальными располагаемыми доходами россиян, при этом уровень востребованности предметов быта или иных вещей для активного отдыха, спорта, техники, верхней одежды растет, соглашается аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов.

И если новые товары регулярно дорожают, то хорошее развитие получают разного рода интернет-сервисы по продаже б/у товаров надлежащего качества. «Конкуренция при продаже некоторых позиций среди «слегка б/у вещей в крупных городах бывает настолько высока, что некоторые продавцы готовы сбрасывать цену несколько раз подряд, лишь бы продать залежавшуюся вещь, которая может быть даже почти новой»,

— констатирует Антонов. В этом плане россияне, по мнению эксперта, получили очень большую свободу выбора, и теперь могут найти вполне достойный вариант за приемлемые деньги.

Меж тем, реальные располагаемые доходы населения фактически снижаются пятый год подряд. Последний раз реальные доходы населения росли в 2013 году — на 4%. В 2018 г. они сократились на 0,2% (если учитывать единовременную выплату в размере 5 тыс. руб. пенсионерам в январе 2017 г.). В 2017 году доходы упали на 1,2%, в 2016 году — на 5,8% в реальном выражении, в 2015 году — на 3,2%, а в 2014 году — на 0,7%.

По итогам первого квартала 2019 года реальные доходы населения снизились на 2,3%, и, по мнению экспертов, в ближайшее время продолжат падать. При этом годовая инфляция, по данным Росстата за апрель 2019 года, достигла 5,2%.

«Статистика Росстата отмечает усиление инфляции, уменьшение реальных доходов населения. Россияне на практике ищут способы повседневной экономии. Для одних продажи С2С – возможность получить дополнительные, хоть и небольшие, средства. Для других – приобрести нужные, пусть и не новые, вещи подешевле», — отмечает Удилов.

На взгляд Антонова, тенденция роста объемов денежных переводов в этом сегменте продолжит развиваться, так как

в ближайшие годы тенденция к падению доходов населения вряд ли изменится, а скопления невостребованных вещей и техники продолжат расти, поэтому и не исключены дальнейшие перепродажи, считает эксперт.

Как показывают последние социологические исследования, наши соотечественники все больше привыкают экономить на всем. Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), итоги которого были обнародованы в конце мая, 66% россиян планируют сокращать свои ежедневные траты и откладывать сбережения. А 72% россиян в настоящее время не считают возможным брать крупные кредиты.

По данным Росстата, в России всего лишь 3,2% граждан довольны своим финансовым положением и могут позволить себе купить все, что им захочется. Почти половине россиян (48,2%) хватает денег только на еду и одежду, 15% не могут себе позволить даже это и говорят, что покупка одежды и оплата услуг ЖКХ уже стала для них проблемой.