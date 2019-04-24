Обойти Германию: Путин ставит России пятерку

Президент России Владимир Путин назвал «абсолютно решаемой» цель для России войти в пятерку наиболее развитых экономик мира. «По поводу того, чтобы мы заняли достойное место в ряду других индустриальных держав, — это непростая задача, но в целом она абсолютно решаемая», — заявил Путин 24 апреля на встрече с членами Совета законодателей РФ.

РФ сейчас занимает шестое место после Китая, США, Индии, Японии и ФРГ.

«Разница между нами и Федеративной Республикой [Германия] небольшая, был уже момент, когда мы вышли на пятое место, но для нас это не просто сверхзадача. Сверхзадача другая — изменить структуру экономики», — указал Путин.

По его словам, России «нужно менять структуру экономики, чтобы обеспечить развитие на перспективу — вот где сверхзадача — и повышать многократно производительность труда». Она, подчеркивает президент, должна вырасти не менее чем на 5% к 2024 году в базовых несырьевых отраслях. Войти в пятерку необходимо в течение шести лет, начиная с 2018 года.

На встрече с парламентариями в Санкт-Петербурге президент призвал их подумать о решении этой задачи, помогать частным инвесторам, не создавать бизнесу никаких преград, «разбюрокрачивать систему принятия решений, продвигать бизнес-инициативы». Он подчеркнул, что развитие инвестиционных проектов особенно актуально в нынешних условиях, связанных с санкциями Запада против России.

Президент ставит задачу войти в топ-5 мировых экономических лидеров не первый раз. Об этом он говорил еще в 2007 году.

«Россия в течение 10 лет способна войти в пятерку ведущих крупнейших экономик мира, и мы это обязательно сделаем», — отмечал тогда Путин.

Некоторое время Россия действительно входила в топ-5, это было в 2013-м. По крайней мере, об этом было заявлено в том же 2013 году в послании Федеральному собранию. Но потом Россия вылетела из элитного клуба.

После переизбрания на очередной срок 7 мая 2018 года Путин подписал указ о национальных целях и стратегических задачах до 2024 года. Одна из целей майского указа — «вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира».

На Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году Путин пояснял, что говоря о вхождении страны в топ-5, имеет в виду показатель ВВП по паритету покупательной способности (ППС).

Паритет покупательной способности — это количество одной валюты, выраженное в единицах другой валюты, необходимое для приобретения одного и того же товара или услуги на рынках разных стран. Обычно для ППС используется корзина товаров и услуг, определенная ООН, и состоящая из 600-800 основных потребительских товаров и услуг в привязке к доллару США.

«По паритету покупательной способности мы практически близки к этому, был момент даже, когда мы вошли в эту пятерку. По разным показателям движение происходит то вниз, то вверх, но мы ставим своей задачей закрепиться в этой пятерке, и так оно, я уверен, и будет», — сказал Путин в эфире канала «Россия 24» в 2018 году.

При этом глава Минэкономики Максим Орешкин уточнил тогда, что Россия уже занимает шестое место по ППС по оценке Международного валютного фонда (МВФ). А пятое место у Германии.

Ранее комментируя поставленную президентом задачу, главный экономист «БКС Глобал Маркетс» Владимир Тихомиров, уточнил, что для реализации этой цели российская экономика должна расти примерно на 5% в год.

Между тем, в долгосрочных прогнозах авторитетных международных институтов Россия не вписывается в топ-5. Впрочем, также как и Германия.

Неизменным останется только лидерство США, Китая, Индии в перспективе до 2030 года. А четвертое (Япония) и пятое (ФРГ) места под вопросом. Их могут потеснить, но не Россия, а Индонезия или даже Мексика.

На Индонезию ставят многие эксперты, включая специалистов МВФ, Всемирного банка и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Экономика страны растет темпами до 6% в год, к тому же в Индонезии проживает преимущественно молодое население. Средний возраст ее жителей — 28 лет. Плюс у страны выгодное географическое положение между Китаем, Австралией и Индией.

Ряд международных экспертов также полагают, что Япония в рейтинге, скорее всего, сохранит свое место. Многое будет зависеть от глобальных трендов. А вот Китай и США могут поменяться местами.

России же, чтобы занять пятое место, необходимо расти минимум на 3% в год. При условии, что Германия сохранит рост ВВП на уровне нынешних 2%. Остальные страны-конкуренты при этом тоже должны будут стагнировать или еще лучше снижать темпы роста ВВП. В этом случае Россия станет пятой. Такой шанс имеется и по паритету покупательной способности, хотя эта единица измерения не менее условна и больше напоминает жонглирование цифрами. К реальному улучшению уровня жизни это имеет не очень большое отношение.