Майские праздники: как будем отдыхать

В Роструде напомнили о том, что в мае россиян ждут последние длинные выходные в этом году.

Как отмечается, ближайшие выходные в мае продлятся более пяти дней.

«В начале мая выходные в связи с переносами продлятся с 1 по 5 мая, благодаря празднованию Дня весны и труда, а также с 9 по 12 мая в связи с Днем Победы»,

— говорится в сообщении.

При этом уточняется также, что больше двух дней россияне смогут отдохнуть в ноябре в связи с Днем народного единства.

Часто звучат мнения, что у россиян слишком много праздничных и выходных дней. К тому же довольно большой отпуск: 28 календарных дней. Причем для некоторых категорий граждан предусмотрен увеличенный отпуск. Например, сотрудники Следственного комитета отдыхают 30 календарных дней, несовершеннолетние — 31 день, а работники профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований имеют право на отдых до 40 календарных дней в зависимости от стажа.

Чиновники неоднократно говорили о том, что длинные выходные плохо влияют на экономику в стране.

В частности, премьер-министр России Дмитрий Медведев в таком ключе высказывался в середине января о длинных новогодних праздниках в 2019 году. По мнению премьера, люди много и долго «отмечают».

«Вообще у нас праздники очень длинные… Для экономики это плохо, потому что практически 14 дней страна мало чего создает и очень хорошо «отмечает», — отмечал Медведев.

Действительно, работают россияне много, просто неэффективно.

Так, по данным доклада Организации экономического сотрудничества и развития, в 2017 году россияне в среднем провели за работой 1980 часов (на 6 часов больше, чем в 2016 году). Сама Россия вошла в пятерку самых работающих стран. Больше, чем у нас, работали только в Мексике, Коста-Рике, Южной Корее и Греции.

Согласно исследованию Market Watch, Россия занимает 34-е место в мире по производительности труда, проигрывая Чили и Польше. Слабая продуктивность беспокоит правительство: это мешает выполнению майского указа президента Владимира Путина. Для этой цели разработан национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Министерство экономического развития уже утвердило 15 регионов, которые станут пилотными участниками проекта в 2019 году.

При этом зарплаты у большинства россияне не позволяют им отправятся в путешествие. Несмотря на предстоящие длинные майские, большинство россиян останется дома, свидетельствуют данные соцопросов. Так, согласно недавнему исследованию Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ),

многие жители нашей страны тратам на отдых в майские праздники предпочитают времяпрепровождение на собственном дачном участке.

Такой способ проведения каникул выбирают треть опрошенных (35%). При этом почти две трети россиян — 63% — планируют и вовсе провести майские праздники дома.

Те же, кто соберутся на отдых, отправятся в туры по самым экономным направлениям, преимущественно странам СНГ или отечественным черноморским курортам.

В целом цены на билеты в среднем обойдутся россиянам на 10-12% дороже, чем в прошлом году.

Средний чек на авиабилеты туда-обратно по России на майские праздники за год вырос на девять процентов — с 7 891 до 8 660 рублей, за границу — на 14%, с 18 732 до 21 364 рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказывали в интернет-сервисе Biletix. Железнодорожные билеты подорожали на 11% — с 2 398 до 2 671 рублей.

Рост цен подтверждали и аналитики других компаний. Так, по информации сервиса путешествий Туту.ру, прайс на поездки по России и дальнему зарубежью в праздничные дни увеличился на 12% по сравнению с билетами на те же даты в прошлом году.

Вряд ли больше россиян смогут позволить себе поездки и на другие праздники — в ноябре и на новогодние каникулы. Наши сограждане беднеют шестой год подряд.

Как сообщил на днях Росстат, реальные располагаемые денежные доходы россиян в первом квартале 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Речь идет о средних доходах россиян за вычетом обязательных платежей, скорректированных на инфляцию. В среднем на душу населения денежные доходы россиян в январе–марте составили 29 920 рублей.

Несмотря на то, что пик инфляции пройден, перспектив роста реальных располагаемых доходов не просматривается, говорила «Газете.Ru» аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова.