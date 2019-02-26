Заслуженный отдых: почему «Газпром» уволил топ-менеджеров

Топ-менеджеры «Газпрома» Александр Медведев и Валерий Голубев ушли в отставку в связи с выходом на пенсию. Этом сообщил замглавы правления компании Андрей Круглов на Дне инвестора компании в Гонконге.

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«Что касается изменений в руководстве «Газпрома», в принципе мне нечего добавить к той информации, которая была опубликована в пресс-релизе. Два заместителя председателя правления компании — Валерий Александрович Голубев и Александр Иванович Медведев — покинули свои посты в связи с выходом на пенсию», — цитирует Круглова агентство ТАСС.

Кадровые изменения в «Газпроме» стали темой номер один в понедельник, 25 февраля. Уход из компании сразу двух зампредов — 63-летнего Александра Медведева и 66-летнего Валерия Голубева — хотя и нельзя назвать полной неожиданностью, рядовым событием точно не является.

Ранее источники «Газеты.Ru» предположили, что новые отставки в компании могут быть связаны с необходимостью обновления команды. Тем более что ослабление позиций Медведева и Валерия началось в компании уже давно.

Ряд экспертов полагают, что замена «мастодонтов» — Медведева и Голубева — продиктована вызовами времени: новые обстоятельства, изменение позиций и ЕС, и Киева в важном споре, требуют изменения от «Газпрома» и своей стратегии. «В нынешних перестановках также может быть задействована, частично, целесообразность замещения Медведева и Голубева на более подходящих работников к предстоящей динамике работы до 2022 года», — предполагает аналитик ООО «Эксперт Плюс» Кирилл Стариков.

Александр Медведев работал в правлении компании с 2002 года. В 2014 году он покинул должность главы «Газпром экспорта», уступив место Елене Бурмистровой, которая внесла серьезный вклад в достижение газовых договоренностей с Китаем. В последние годы он все больше и больше отходил от дел и ключевых решений, хотя по-прежнему активно выступал в прессе по многим ключевым темам, включая строительство новых газотранспортных маршрутов, транзитные переговоры с Украиной.

В сообщении «Газпрома» говорится, что Александр Медведев «сосредоточится на деятельности Международного делового конгресса и на работе в футбольном клубе «Зенит». Эксперты и источники сходятся на том, что место Медведева в правлении холдинга может занять как раз Елена Бурмистрова.

На прошлой неделе Медведев занял должность президента и гендиректора петербургского футбольного клуба «Зенит», сменив на этом посту Сергея Фурсенко, который руководил «Зенитом» с 2017 года. При этом свою должность покинул председатель совета директоров футбольного клуба, глава «Газпром нефти» Александр Дюков, возглавивший Российский футбольный союз.

Ранее глава холдинга Алексей Миллер поблагодарил Валерия Голубева «за многолетнюю плодотворную работу на благо ПАО «Газпром». Он вошел в состав правления в 2003 году.

Ходили слухи, что Голубев давно не прочь возглавить собственную компанию. У Голубева большой опыт работы с поставщиками, представителями машиностроительной отрасли. Кроме того, у него за плечами многочисленные переговоры с партнерами «Газпрома» на постсоветском пространстве, умение вести диалог с Туркменией, выстраивание отношений с Белоруссией и пр. Голубева называли едва ли не личным другом президента РФ Владимира Путина и говорили о его службе в КГБ.

Также ранее эксперты высказывали предположение, что отставки в компании могут быть связаны с делом Арашуковых о хищении газа на Северном Кавказе на общую сумму свыше 30 млрд рублей.

Кроме двух зампредов от должности освобожден Всеволод Черепанов, занимавший пост начальника Департамента 307 (курировал добычу). Он продолжит работу на другой должности в группе «Газпром», уточнили в компании.

Нужно учитывать, что «Газпром» — публичная компания, инвесторы, особенно зарубежные, очень нервно реагируют на любые крупные скандалы с участием эмитентов, даже если до конца суть скандала им не ясна, продолжает эксперт.

Инвесторов успокаивают четкие и явные сигналы о том, что компания меняется и реагирует на вызовы, а топ-менеджер отвечает за любые проблемы в компании в его зоне отвественности, даже если сам он напрямую никак не связан с их возникновением, добавляет Дмитрий Лукашов.