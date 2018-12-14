На четыре кулака: в Раде заявили, что ЕС обманул Украину

Европейский союз «надурил» Украину по вопросу экономических соглашений. Такое мнение выразил в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады Виктор Бондарь.

«Европа нас надурила по экономическим соглашениям. Они нам дали квоты на поставку наших товаров в Европу, которые Украина выбирает за первые два-три месяца каждый год», – убежден парламентарий.

По его словам, евробюрократы «не дают Украине возможности создать высокотехнологичные отрасли» в производстве. В результате Киеву гораздо труднее конкурировать со странами Европы «в машиностроении, производстве вертолетов, локомотивов и так далее».

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В начале декабря Бондарь заявил, что экономика Украины продолжает падать несмотря на международную финансовую поддержку, в результате которой только увеличивается долговое бремя страны, сообщает ФАН.

«Куда мы дальше движемся? Кто навязывает нам свою волю, и под чью дудку пляшет украинское правительство? Промышленность, производство падает. Люди выезжают из страны», – заявил парламентарий.

Экс-министр транспорта и связи Украины (в 2005-2006 гг.) добавил, что Киев занимается выполнением требований МВФ, при этом полностью забыл про экономические реформы, поддержку национальной промышленности и создание рабочих мест.

По словам Бондаря, номинальный ВВП Украины за последние несколько лет сильно упал, а

с момента заключения соглашения об ассоциации с Евросоюзом в 2014 году объем экспорта украинских товаров в Европу снизился более чем на 22%. Объемы реализации продукции украинской промышленности за то же время уменьшились почти на 60 процентов, добавил он.

В ЕС при этом указали на успехи Киева — в ноябре 2018 года, сообщает НСН, еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан на встрече с украинским премьер-министром Владимиром Гройсманом заявил, что за последние два-три года Украина достигла успехов в реализации ряда важных реформ.

Хан особо выделил достижения Украины в области децентрализации и повышения эффективности государственного управления. По его мнению, страна успешно реформирует систему пенсионного обеспечения, образование и здравоохранение.

Гройсман в свою очередь отметил, что Украина осуществляет важные преобразования в период «чрезвычайных вызовов». Он заверил, что, несмотря на все трудности, страна продолжит идти по пути реформ.

При этом в то же время президент Украины Петр Порошенко признал, что темпы экономического роста его страны не отвечают требованиям населения.

Украина остается самым бедным государством во всей Европе, добавил он, выступая на заседании Совета регионального развития в Киеве. Кроме того, Порошенко признал вину своего правительства в слишком медленном развитии экономики страны.

Мнение Порошенко разделяют и в Международном валютном фонде (МВФ). По данным МВФ, Украина является беднейшей страной в Европе. Так, за последние пять лет отношение госдолга к ВВП на Украине выросло почти вдвое: с 36,6 до 71,8%.

Глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал в своем твиттере слова президента Украины Петра Порошенко об отставании украинской экономики.

«Такова цена майдана, госпереворота, «европейского пути», утраты Крыма, разрыва с Россией и русофобии. У всего есть цена», — написал Пушков. Он добавил, что Порошенко «открыл глаза на подлинное состояние страны». Кроме того, по мнению сенатора, до Евромайдана «Украина была на вполне приличном уровне».

Месяцем ранее председатель правления энергетического гиганта «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в ходе дискуссии «Экономика 2020» сообщил об ухудшающихся в геометрической прогрессии шансах украинской экономики на успешное развитие.

По словам топ-менеджера, Украина является «классическим фейл-кейсом»: «не лидеры и не середнячки». При этом он посетовал на то, что положение Украины как богатой природными ресурсами страны в центре Европы «совершенно не коррелирует с уровнем жизни».

Он спрогнозировал, что его стране с каждым годом будет все сложнее участвовать в глобальной конкуренции.