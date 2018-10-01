Серая смерть: почему не побежден контрафакт

Высокая цена женской обуви не всегда гарантирует высокое качество, пришли к выводу эксперты «Роскачества» по итогам анализа туфель 25 марок, представленных на российском рынке, сообщает РБК. Кроме того, две пары покупатели не смогли бы идентифицировать: у одной пары обуви не была указана информация о производителе, у другой она была нечитаемой. В целом все туфли признаны безопасными, лишь один производитель неверно указал материал – кожзам вместо натуральной кожи. Правда, есть проблема с аккуратностью пошива – к нему у экспертов были вопросы по 13 маркам, а также с прочностью – легко порвать можно туфли 14 марок. Впрочем, результаты проведенного ранее исследования мужской обуви показали, что она также не безупречна – самыми качественными по 40 параметрам признана только пара отечественного производства, у 11 были нарушения.

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Обувь и одежда – довольно лакомый сегмент для контрафакта и фальсификата, в числе причин –частая смена покупателями этих товаров и большие обороты. Доля контрафактной продукции в легкой промышленности сокращается, но все еще составляет огромные 20%. За три года она снизилась на 10%, «обелены» почти 400 млрд руб., сообщил на прошлой неделе министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Эту динамику ситуации мы увидели благодаря методике, разработанной по поручению президента РФ. Теперь необходимо проработать вопросы о возможности применения данной методики и в других приоритетных отраслях экономики...» — добавил министр.

Три года назад страны ЕАЭС договорились о чипировании меховых изделий, в апреле 2016 года эксперимент стартовал в России. По данным ФНС, в 2015 году объем продаж меховых изделий составил 7 млрд рублей. За 4 месяца «пилота» объем легальных продаж вырос в 3 раза. Мало того, оказалось, что и самих продавцов гораздо больше, чем предполагали в профильных ведомствах. На старте эксперимента было заказано 6 млн контрольных знаков, хотя ранее считалось, что в России продается до 400 тыс. меховых изделий. На момент введения электронные меток доля контрафакта на рынке достигала 70%. По данным Ассоциации компаний розничной торговли, с помощью чипов сейчас отслеживается до 65% процентов рынка.

Внимание высокого уровня

Год назад на проблему контрафакта в очередной раз обращал внимание президент России Владимир Путин – в пример он приводил ее долю в легкой промышленности в 33%, в 2013 году эта доля составляла 39%. Президент называл проблему хронической. «Речь идет о борьбе с контрафактом и контрабандой, которые не только подрывают конкуренцию на внутреннем рынке, но и несут явную угрозу здоровью потребителей… Контрафакт и контрабанда фактически девальвируют и обесценивают меры государственной поддержки тех, кто работает в правовом поле», — объяснял он. В том же ключе Путин говорил о проблеме в 2013 году, называя ее «катастрофой». «На нашем рынке по-прежнему доминирует импорт, причем, зачастую невысокого качества и сомнительного происхождения», — подчеркивал глава государства.

Данные Роспотребнадзора, однако, дают более мрачную картину. Среди всей продукции легкой промышленности, проверенной этим ведомством, до 85% — без документов, сказала глава ведомства Анна Попова на Восточном экономическом форуме в сентябре.

На сегодняшний день доля импорта в легкой промышленность составляет около 80%, указывал в апреле заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Согласно данным Минпромторга, незаконный оборот рынка легпрома в России составляет 1,4 трлн рублей — 35% рынка. Из них 50–60% — это серые поставки из стран дальнего зарубежья, 25-30% импортируется из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и около 15% занимает неучтенное отечественное производство.

Единое противоядие

Один из инструментов противодействия незаконному обороту промышленной продукции — маркировка, то есть нанесение уникального контрольного знака на товар. Благодаря этому можно отследить товар от ввода в оборот до реализации потребителю. Освобождение потребительских рынков в России от контрафакта — это важнейший ресурс развития отрасли, отмечал президент. Борьба с незаконным оборотом продукции должна помочь добросовестным производителям и быть полезной для бюджета, который недополучает поступления по налогам, акцизам и таможенным платежам из-за контрафакта. В конце 2018 года президент одобрил решение правительства о создании единой системы маркировки. В январе начался проект по маркировке сигарет. Позже правительство утвердило 10 видов товаров, для которых маркировка станет обязательной с 2019 года: табак, обувь, духи, шины и пневматические покрышки, фотокамеры и лампы-вспышки, а также пять групп изделий легкой промышленности (блузки, пальто, плащи, куртки, штормовки и ветровки и пр.). Подразумевается, что к 2024 году система постепенно охватит все товары.

На товары будут печататься электронные коды — наносить их будет производитель или импортер. Код состоит из шифра для идентификации товара и шифра для его проверки. Это позволит с помощью данных контрольно-кассовой техники проверить товар. В правительстве рассчитывают, что маркировка не пропустит контрафакт и поддержит производство, предоставив дополнительные возможности отечественным производителям. Уровень защищенности граждан от покупки некачественного товара повысится.

В июле завершился первый этап цифровой маркировки сигарет, было промаркировано 570 тыс. пачек. На данный момент речь идет об объемах в десятки миллионов пачек. В проекте участвуют производители, занимающие более 95% рынка в России. В первом квартале 2018 года доля нелегального рынка сигарет составила 7,7% рынка против 4,6% за аналогичный период прошлого года, подсчитало аналитическое агентство Kantar TNS. Пилотным проектом по обуви занимаются основные производители и магазины: «Кари», «Спортмастер», фабрика «Парижская коммуна», Zenden, а с ноября начнется массовое подключение новых участников. На декабрь 2018 года намечен старт эксперимента по маркировке одежды, но точные сроки должны быть утверждены постановлением правительства.

Под угрозой смерти

Система идентификации уже внедряется и на рынке лекарственных препаратов по инициативе президента. Пилотный проект, который стартовал 1 февраля 2017 года, проходил в разработанной Федеральной налоговой службой системе ИС «Маркировка». Он должен был завершиться 31 декабря 2018 года, но был продлен до конца 2019 года, а систему по маркировке препаратов было решено с 1 ноября 2018 года передать в единую систему. В июле 2018 года было зарегистрировано 7726 участника и промаркировано около 11 млн упаковок. «Вот примеры — организации, которые уже выявлены на сегодняшний день по поставкам фактически ранее украденных препаратов, и эта сумма составила только на двух препаратах более 500 млн рублей, поэтому значимость маркировки трудно переоценить», — говорил глава Росздравнадзора Михаил Мурашко в июле. Эта инициатива также привела к созданию реестра лицензий медицинско-фармацевтических организаций, где каждая организация имеет свой цифровой адрес.

По аналогии с другими товарами, движение упаковок с лекарствами, снабженных специальным кодом, полностью отслеживается — от заводского конвейера до рук покупателя. Система должна уберечь россиян от поддельных препаратов, которые могут быть смертельно опасны. Маркировка лекарств не приводит к их удорожанию, отмечала в январе министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. По ее словам, цена повышается на 30-55 копеек. При этом выявление различных преступлений в обращении лекарственных препаратов повышается. По ее мнению, маркировка препаратов уже показала себя как наиболее эффективный механизм борьбы с некачественной продукцией. Объем недоброкачественных препаратов оценивается Росздравнадзором в 0,7-0,8% оборота. Есть и еще одна сфера, где лекарства необходимо отслеживать – криминальная. Так, в июле ГУ МВД по Санкт-Петербургу заявляло, что бывшие сотрудники одной из фармкомпаний похитили и перепродали онкопрепарат «Мабтера» (МНН ритуксимаб) на 60 млн руб.

Маркировка лекарств позволит россиянам проверять их подлинность и качество. «Граждане получат возможность проверить легальность приобретаемых лекарств с помощью мобильного приложения или общедоступного сканера», — сказала Скворцова. Такая возможность появится в 2019 году, когда маркировка станет обязательной и массовой.

С 2020 года маркировка лекарств станет обязательной. По данным Росздравнадзора, будет отслеживаться около 6 млрд упаковок в год.

Против государственной инициативы по маркировке на данном этапе проекта высказывались ряд профильных ассоциаций.

Так Ассоциация европейского бизнеса прогнозировала возникновение перебоев с импортными медикаментами в России из-за требований к маркировке. По оценкам экспертов, доля импортных лекарств на российском рынке достигает 72,7% в денежном выражении. Тем не менее в Росздравнадзоре не согласились с тем, что маркировка приведет к дефициту препаратов. Гендиректор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев призывал отказаться от криптозащиты в маркировке медикаментов. ФСБ требует использовать криптографию при маркировке лекарств – без этого продукция будет считаться «нелегитимной» и код можно будет подделать. Участники рынка также опасались повышения цен на лекарства из-за стоимости оборудования. Однако позже стало известно, что оператор единой системы маркировки должен покрыть расходы, предоставив компаниям криптографическое оборудование. А прослеживание дешевых препаратов будет проходить за счет оператора, чтобы они не пропали из продажи.

Цены беспокоили и участников парфюмерного рынка, поэтому сейчас ведется обсуждение с целью адаптировать технологию под отрасль. «Введение маркировки не отразится на стоимости товаров», — утверждал и глава Минпромторга Денис Мантуров. Тем не менее заявления от имени парфюмеров делали Ассоциация производителей парфюмерии и косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ), «Русбренд» и Ассоциацией прямых продаж (АПП), утверждавшие, что данные о контрафакте парфюмерии на рынке вызывают сомнения, сообщало РБК. «Русбренд» также выступал против маркировки детского питания, писал «Коммерсантъ». Вопрос был впервые официально поднят организацией «Антиконтрафакт» в августе на коллегии экспертного совета при Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. По данным организации, доля контрафакта в детском питании оценивается в 10-13%, а нарушения СанПиН – до 18%. В «Детском мире» изданию подтвердили, что проблема контрафакта в детском питании существует. Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев выступил против дополнительного контроля этой продукции, предложив Минпромторгу отказаться от этой идеи, мотивируя это тем, что данная мера может повысить цены на детское питание на 2-3%.