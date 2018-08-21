Рубль в опасности: евро перешел границу. LIVE

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США вводят новые санкции против России за инцидент в Солсбери

22 августа США должны ввести санкции против России. Госдеп согласился, что именно Москва стоит за отравлением в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Объявление о новых ограничительных мерах вызвало панику на рынке 9-10 августа и привело к падению рубля примерно на 6%. «Газета.Ru» следит в онлайн-трансляции за тем, как биржевые спекулянты играют на «Новичке».
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10:57

«Западные санкции и последующая геополитическая напряженность повысили уровень неопределенности и затормозили внутренние и иностранные частные капиталовложения в России. В энергетическом секторе наши санкции ограничили важные инвестиции в разведочные проекты, необходимые для того, чтобы увеличить объемы добычи нефти и газа в России», - говорится в докладе Минфина США.

10:50

Представитель министерства финансов США Маршал Биллингсли в ходе своего выступления на слушаниях в сенате заявил, что американское руководство не планирует снимать санкции с российского «Русала» и En+, и будут добиваться полного вывода бизнесмена Олега Дерипаски из руководства компании, сообщали РИА «Новости».

10:37

Рубль и биржевые игроки уже привыкли к потоку санкционных новостей и практически не реагируют на «мелкие» новости. Во вторник, 21 августа, был обнародован доклад Минфина США к слушаниям в банковском комитете Сената США. В нем говорится, что уже заморожены российские счета на сотни миллионов долларов. В частности, речь идет о средствах бизнесменов Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга.

10:29

«Фактор санкций, которые могут вступить сегодня в силу по т.н. «делу Скрипалей» – это уже отработанный материал. Все изменения на финансовом рынке, которые могли случиться – случились две недели назад, в момент первого объявления об этом новом санкционном пакете. Это подтверждает сегодняшнее открытие торгов на ММВБ», - говорит Михаил Грачев, финансовый консультант Teletrade .

10:14

Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,15%, до уровня в 2296,37 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,3% и составил 1075,33 пункта.

10:10

Открытие торгов не принесло пока никаких сюрпризов. Доллар прибавил по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 10 копеек и составил 67,38 рубля. Курс евро на Московской бирже превысил 78 рублей впервые с 13 августа.

09:55

По мнению Анастасии Игнатенко, ведущего аналитика ГК TeleTrade, в пессимистическом варианте возможен резкий рост доллара до уровня 71 рубля.

09:40

В рыночную стоимость российской валюты введение антироссийских санкций, при чем в двух раундах, отчасти уже заложено, считает Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс». В отсутствие негативных сюрпризов при введении первого, более мягкого, раунда санкций рубль может по факту еще немного просесть (до 68-68.5 за 1$), но затем у него появится шанс для достаточно быстрого отскока назад к уровням 66-67 за 1$.

09:25

«Девальвация может продолжиться к уровню 70 рублей за доллар уже после введения санкций 22 августа. Темпы падения будут зависеть от активности спекулянтов», — отмечала Мария Сальникова, ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс».

09:10

Предыдущий торговый день закончился на валютном рынке в целом нейтрально. Доллар по итогам торгов показал результат 67,2 руб., что практически соответствует уровню предыдущего закрытия. Евро вырос на 0,7% до 77,8 руб. Все ждут новых заявлений Минфина и Госдепа США.

09:00

Доброе утро, уважаемые читатели! США не перестают «радовать» инвесторов и спекулянтов новыми санкциями в отношении России. Сегодня именно такой день.