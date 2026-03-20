Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Набиуллина объяснила, с чем связано ослабление курса рубля

Михаил Воскресенский/РИА Новости

Ослабление рубля связано с сочетанием двух факторов. Такое мнение высказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я бы их не назвала фундаментальными, но двух факторов. Первое: была очень низкая цена нефти в январе и феврале, а, на наш взгляд, лаг трансляции между ценой на нефть и поступлением валютной выручки — это где-то два месяца. Поэтому мы сейчас видим последствия достаточно низкой цены на нефть в январе», — уточнила она.

Кроме того, по ее словам, оказал влияние второй фактор: приостановка действия бюджетного правила. Набиуллина отметила, что в обычной ситуации, если цена падает ниже базовой, то происходит продажа валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ), которая частично компенсирует эти эффекты. В данном случае этого не произошло.

Накануне частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков рассказал, что ослабление курса рубля в последние дни стало прямым следствием конфликта на Ближнем Востоке, однако он же в ближайшей перспективе развернет валютные курсы в обратную сторону. Текущее снижение российской нацвалюты продлится недолго, так как Россия является страной-экспортером растущей в цене нефти.

По его словам, рубль ослабили два основных фактора — подорожание импорта из-за войны в Иране, а также отказ Минфина от продажи валюты и золота из ФНБ. На этом фоне валюты стало меньше, подскочил спрос на доллары и продажи рубля.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!