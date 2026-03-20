Набиуллина объяснила, с чем связано ослабление курса рубля

Ослабление рубля связано с сочетанием двух факторов. Такое мнение высказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я бы их не назвала фундаментальными, но двух факторов. Первое: была очень низкая цена нефти в январе и феврале, а, на наш взгляд, лаг трансляции между ценой на нефть и поступлением валютной выручки — это где-то два месяца. Поэтому мы сейчас видим последствия достаточно низкой цены на нефть в январе», — уточнила она.

Кроме того, по ее словам, оказал влияние второй фактор: приостановка действия бюджетного правила. Набиуллина отметила, что в обычной ситуации, если цена падает ниже базовой, то происходит продажа валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ), которая частично компенсирует эти эффекты. В данном случае этого не произошло.

Накануне частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков рассказал, что ослабление курса рубля в последние дни стало прямым следствием конфликта на Ближнем Востоке, однако он же в ближайшей перспективе развернет валютные курсы в обратную сторону. Текущее снижение российской нацвалюты продлится недолго, так как Россия является страной-экспортером растущей в цене нефти.

По его словам, рубль ослабили два основных фактора — подорожание импорта из-за войны в Иране, а также отказ Минфина от продажи валюты и золота из ФНБ. На этом фоне валюты стало меньше, подскочил спрос на доллары и продажи рубля.

Ранее в Госдуме рассказали, когда доллар подорожает до 100 рублей.