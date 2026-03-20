«Нужно все взвесить»: Овечкин о продлении контракта с «Вашингтоном»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в эфире FONtour заявил, что будет думать о продлении контракта с клубом по завершении сезона.

«Если мне сейчас генеральный менеджер скажет: «Саша, подпишем контракт?», я буду думать. Мне нужно все взвесить. На следующий год мне будет 41. Нужно понимать моё физическое состояние, ментально, что будет лучше для детей, для жены. Об этом после сезона буду думать? Конечно, сядем вместе и будем разговаривать», — сказал Овечкин.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, а в 2018 году выиграл с клубом Кубок Стэнли. Овечкин также установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года спортсмен побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее мать Овечкина подтвердила возвращение сына с семьей в Москву.