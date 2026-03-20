Макрон заявил о захвате танкера российского «теневого флота»

Макрон: ВМС Франции захватили танкер «Дейна» российского «теневого флота»
Военно-морские силы (ВМС) Франции захватили в западной части Средиземного моря судно «Дейна», входящее в состав российского «теневого флота». Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон в соцсети X.

По данным Reuters, на борт танкера, следующего под флагом Мозамбика из порта Мурманска, высадились французские военные. Отмечается, что причиной операции стали подозрения на «использование фальшивого флага».

Агентство уточнило, что операция проводилась при участии британских союзников.

16 марта глава Евродипломатии Кая Каллас призвала страны Евросоюза действовать жестче в отношении танкеров с нефтью из РФ.

В конце января Макрон в беседе с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что будет вынужден отпустить задержанный французскими ВМС танкер Grinch, так как того требует национальное законодательство. Лидер республики также сообщил, что планирует внести поправки в законы Франции, чтобы «задержанные российские танкеры оставались арестованными во Франции».

Ранее Украина атаковала российский газовоз у берегов Мальты.

 
