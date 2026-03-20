Американский F-35 в Иране мог быть сбит с внедорожника

MWM: Иран для удара по истребителю F-35 мог использовать ЗРК Majid
Aijaz Rahi/AP

Американский истребитель F-35, выполнявший задачу в центральной части Ирана, мог быть подбит ракетой мобильного зенитного комплекса ближнего радиуса Majid. Об этом сообщает издание Military Watch Magazine (MWM).

Отмечается, что данная система ПВО обладает высокой мобильностью и может размещаться даже на базе внедорожника Iveco Daily.

По данным издания, инцидент ставит под угрозу эффективность текущей воздушной кампании США и Израиля. Успешное применение Majid против современного самолета-невидимки способно заставить союзников ограничить использование стелс-технологий для нанесения ударов вглубь иранской территории. Комплекс Majid, впервые представленный на параде в Тегеране в апреле 2021 года, оснащен ракетами с инфракрасными головками самонаведения, способными перехватывать цели на высоте до шести километров.

«Снижение радиолокационной заметности F-35 значительно больше, чем снижение тепловой заметности, что привело к тому, что системы с инфракрасным наведением были определены еще на ранних стадиях программы [истребителя пятого поколения] как потенциальная уязвимость», — утверждает издание.

Накануне Тегеран сообщил о поражении американского истребителя пятого поколения F-35. В Центральном командовании армии США факт инцидента подтвердили, но заявили, что F-35 «благополучно приземлился» на одной из авиабаз. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иран нанес удары по Министерству национальной безопасности Израиля.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!