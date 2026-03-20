«Лучше тратить в наших интересах»: шеф Пентагона хочет прекратить поставки боеприпасов Украине

Хегсет: США нужно использовать свои боеприпасы, а не отправлять их на Украину

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что американская армия должна использовать свои боеприпасы в собственных интересах, а не отдавать их Украине. По его словам, в боевых действиях против Ирана «все идет по плану», однако США уже не уложились в предполагаемый бюджет военной кампании и запросили в конгрессе новые средства. Заявления прозвучали на фоне высказываний Владимира Зеленского о нехватке зенитных ракет Patriot и снарядов из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Соединенные Штаты должны использовать свои боеприпасы в собственных интересах, а не отправлять их на Украину, заявил глава Пентагона Пит Хегсет на брифинге в четверг, 19 марта. Как сообщает РИА Новости, он де-факто признал наличие дефицита снарядов из-за масштабных военных поставок Киеву во времена президентства Джо Байдена.

«Я думаю, мы все еще имеем дело с обстановкой, созданной Джо Байденом. Она заключалась в истощении этих запасов и отправке их не в нашу армию, а на Украину», — заявил Хегсет.

По его словам, каждый раз, когда военное ведомство США возвращается к проблеме снабжения, выясняется, что едва ли не все нужное было ранее отправлено на Украину.

«В конечном итоге мы считаем, что эти боеприпасы лучше потратить в наших собственных интересах» , — сказал глава Пентагона.

При этом Хегсет отказался признавать какие-либо заметные трудности с поставками вооружений в зону конфликта с Ираном.

«Мы пополним свои запасы быстрее, чем кто-либо мог себе представить», — отметил он.

Хегсет сообщил, что Пентагон добивается выделения дополнительных средств на проведение военной операции против Ирана.

«Что касается 200 миллиардов долларов, я думаю, эта цифра может измениться... Поэтому мы идем в конгресс и к нашим представителям там, чтобы убедиться, что нам выделено достаточное финансирование за уже выполненную работу и за то, что, возможно, придется делать в будущем, а также чтобы наши боеприпасы были полностью пополнены — и не просто пополнены, а с запасом», — сказал Хегсет журналистам.

Давать какие-либо прогнозы относительно продолжительности военной операции на Ближнем Востоке глава американского военного ведомства отказался, отметив лишь, что «все идет по плану» и что сроки завершения кампании будет определять президент Дональд Трамп.

«Нашли нового виноватого»

Заявления главы Пентагона о нехватке боеприпасов в американской армии прокомментировал российский военный корреспондент Александр Коц.

«В американских неудачах в Иране нашли нового виноватого. Нет, не «Russians did it». Это — Украина!» — написал он.

В комментарии для News.ru член Общественной палаты России политолог Александр Асафов заявил, что новые заявления Хегсета свидетельствуют о том, что Вашингтон больше не интересуют поставки оружия Киеву.

«Изменения в риторике США уже идут. Понятно, что с затяжным конфликтом на Ближнем Востоке их приоритеты меняются», — отметил он.

По словам Асафова, заявления главы Пентагона — это обострение повестки с точки зрения ухода в прагматизм.

«Думаю, что посыл такой: если Киеву что-либо нужно, европейские коллеги могут это купить и поставить», — сказал политолог.

Он также выразил мнение, что в реальности разговоры о том, что ВСУ страдают от дефицита противоракетных комплексов, ПВО и разных типов вооружения — поверхностное утверждение. «У Украины накоплены значительные запасы», — пояснил Асафов.

При этом совсем недавно, во вторник, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев вскоре столкнется с проблемой дефицита ракет для зенитных комплексов Patriot. Это будет связано с истощением ресурсов противовоздушной обороны США в ходе войны с Ираном.

«Америка производит 60–65 ракет в месяц. Представьте, 65 ракет в месяц — это примерно 700–800 ракет в год, производимых ежегодно. А в первый день войны в Иране было использовано 803 ракеты», — сказал Зеленский.

По его мнению, в итоге западные страны могут переключить внимание на Ближний Восток, забыв о помощи Киеву.