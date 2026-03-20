Умерла жена Олега Басилашвили

Скончалась телеведущая Галина Мшанская, жена народного артиста Олега Басилашвили. Об этом сообщила в своем Telegram-канале журналистка Ника Стрижак.

По словам Стрижак, в феврале телеведущей исполнился 91 год, у нее уже были проблемы со здоровьем, но живой ум она сохраняла до последних дней.

«Он всегда была неповторимой, строгой, царственной. Помню огромное число программ со всеми мировыми звездами музыкального театра. Ее знания, подача, особая интонация и такой знакомый низкий голос притягивали», — вспоминает журналистка.

Стрижак подчеркнула, что Мшанская была самым главным человеком для Олега Басилашвили. С артистом она прожила около 60 лет.

Долгий брак Мшанская воспринимала как подарок.

«Подарок — видеть, как складывается судьба твоих детей, как растут внуки. Во все периоды жизни было и много хорошего, и много того, с чем я не согласна», — говорила она в 2015 году в интервью «Собаке».

Галина Мшанская вела на канале «Культура» программу «Царская ложа», освещавшую самые важные события в музыкальной жизни Санкт-Петербурга. Она интервьюировала и снимала практически всех звезд классической музыки и балета за последние десятилетия.

