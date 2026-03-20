Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Культура

Умерла жена Олега Басилашвили

Скончалась телеведущая Галина Мшанская
Кадр из телепередачи

Скончалась телеведущая Галина Мшанская, жена народного артиста Олега Басилашвили. Об этом сообщила в своем Telegram-канале журналистка Ника Стрижак.

По словам Стрижак, в феврале телеведущей исполнился 91 год, у нее уже были проблемы со здоровьем, но живой ум она сохраняла до последних дней.

«Он всегда была неповторимой, строгой, царственной. Помню огромное число программ со всеми мировыми звездами музыкального театра. Ее знания, подача, особая интонация и такой знакомый низкий голос притягивали», — вспоминает журналистка.

Стрижак подчеркнула, что Мшанская была самым главным человеком для Олега Басилашвили. С артистом она прожила около 60 лет.

Долгий брак Мшанская воспринимала как подарок.

«Подарок — видеть, как складывается судьба твоих детей, как растут внуки. Во все периоды жизни было и много хорошего, и много того, с чем я не согласна», — говорила она в 2015 году в интервью «Собаке».

Галина Мшанская вела на канале «Культура» программу «Царская ложа», освещавшую самые важные события в музыкальной жизни Санкт-Петербурга. Она интервьюировала и снимала практически всех звезд классической музыки и балета за последние десятилетия.

Ранее умер заслуженный артист России Дмитрий Твердохлебов.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
