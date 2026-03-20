WSJ раскрыла, как США снимают блокаду с Ормузского пролива

WSJ: США и союзники приступили к силовому снятию блокады с Ормузского пролива
Соединенные Штаты прилагают усилия по восстановлению судоходства в Ормузском проливе, который с начала марта блокирует Иран. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным газеты, Пентагон использует низколетящие штурмовики для ударов по иранским военно-морским кораблям и вертолеты Apache для уничтожения опасных беспилотников. Американские силы применяют это для снижения угрозы от катеров, мин и крылатых ракет Ирана.

В случае успешного исхода операции США смогут провести через пролив свои боевые корабли и обеспечить сопровождение гражданских судов через Персидский залив и обратно.

До этого Иран организовал «безопасный коридор» в Ормузском проливе и начал взимать плату за проход по нему судов. Маршрут «безопасного коридора» проходит через территориальные воды Ирана близ острова Ларак. Доступ к нему предоставляется после согласования с Тегераном, при этом Военно-морские силы Ирана и портовые службы проводят визуальную идентификацию судов. По данным СМИ, к текущему моменту по этой схеме прошли не менее девяти судов.

